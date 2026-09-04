Selon certaines sources, le groupe nigérian Dangote chercherait à lever environ 1,5 milliard de dollars grâce à l'introduction en bourse de sa raffinerie

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(Ajoute des précisions sur l'accord et la raffinerie tout au long du texte)

* La société envisagerait de fixer le prix de son introduction en bourse à 525 nairas par action, selon certaines sources

* Selon certaines sources, l'offre porterait sur 4,1 milliards d'actions, ce qui impliquerait une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars

* L’offre sera ouverte aux investisseurs le 14 septembre, selon une source

* La raffinerie de Dangote a tiré profit du conflit avec l'Iran

par Chijioke Ohuocha

Le groupe nigérian Dangote prévoit de fixer le prix de l'introduction en bourse de sa filiale de raffinage à 525 nairas (0,40 dollar) par action, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Afrique, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources directement informées de l'opération.

Cette introduction en bourse permettra de tester l’intérêt des investisseurs pour l’un des projets industriels les plus ambitieux du continent. La raffinerie, d’une capacité de 650 000 barils par jour, construite pour un coût d’environ 20 milliards de dollars à la périphérie de Lagos, a transformé le marché nigérian des carburants et s’est imposée comme l’un des principaux bénéficiaires des perturbations d’approvisionnement liées à la guerre en Iran , en exportant du kérosène à travers l’Afrique et vers l’Europe.

La société prévoit de vendre 4,1 milliards d’actions, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les conditions de l’opération restent confidentielles. Elles n’ont pas précisé quelle part de la raffinerie cette vente représenterait.

Le registre des ordres pour l’offre devrait s’ouvrir le 14 septembre, a indiqué une troisième source, conformément au calendrier indiqué jeudi par Aliko Dangote , l’actionnaire majoritaire du groupe.

Le groupe Dangote n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.

L’actionnaire majoritaire de la raffinerie lève des fonds pour financer un projet de doublement de la capacité de production à 1,4 million de barils par jour, après avoir déjà obtenu un engagement de souscription de 400 millions de dollars pour l’introduction en Bourse.

Une cérémonie officielle de signature avec la Bourse pour lancer l’opération aura lieu la semaine prochaine, ont indiqué deux sources au sein de l’entreprise à Reuters.

L'HOMME LE PLUS RICHE D'AFRIQUE

La croissance rapide de la raffinerie a contribué à susciter l’intérêt des investisseurs pour cette introduction en bourse, selon des acteurs du marché.

L'introduction en bourse comprendra une option dite "greenshoe" permettant de vendre environ 15 % d'actions supplémentaires si la demande dépasse l'offre, a précisé l'une des sources.

Un placement privé réalisé en juillet avait évalué la raffinerie à 40 milliards de dollars, mais certains investisseurs et analystes estiment que ce chiffre semble élevé par rapport à d’autres raffineurs de pétrole indépendants cotés en bourse.

La société turque Tupras TUPRS.IS , qui dispose d’une capacité de raffinage similaire répartie sur quatre sites, affiche une valeur de marché d’environ 12 milliards de dollars, tandis que la société HF Sinclair DINO.N , cotée à New York et dotée d’une capacité d’environ 678 000 barils par jour, est évaluée à environ 16 milliards de dollars.

Aliko Dangote a déclaré jeudi lors d’une réunion d’affaires au Botswana qu’il comptait faire de cette raffinerie, qui ne publie pas ses résultats financiers détaillés, l’une des plus grandes entreprises d’Afrique, générant plus de 12 milliards de dollars de résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda).

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique avec une fortune estimée entre 31 et 35 milliards de dollars, a déclaré qu’il souhaitait que des investisseurs de tout le continent participent à cette introduction en bourse, y compris des investisseurs particuliers nigérians.

"Il ne s’agit pas d’une introduction en bourse nigériane. C’est une introduction en bourse africaine, et nous allons payer tout le monde, y compris les investisseurs nigérians, en dollars," a-t-il déclaré lors de son discours au Botswana.

(1 dollar = 1.320,2300 nairas)