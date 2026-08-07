Selon certaines sources, le groupe de chimie de spécialité Ashland envisagerait une cession face à la pression exercée par des actionnaires activistes

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Le fabricant de produits chimiques Ashland

ASH.N envisage une cession après avoir subi la pression d’investisseurs activistes qui estimaient que la société était sous-évaluée, selon une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme car ces informations sont confidentielles.

Ashland travaille avec Citigroup C.N et Lazard LAZ.N , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'article précise que des sociétés de capital-investissement, notamment Advent, Apollo Global Management APO.N , Carlyle Group CG.O et Standard Industries

STDI.NS , ont pris contact avec le fabricant de produits chimiques.

La décision d’Ashland d’étudier une vente intervient après des mois de pression de la part de l’investisseur activiste Ancora Alternatives, qui a révélé en juin détenir une participation dans cette société spécialisée dans les produits chimiques.

Ancora a fait valoir qu’une transaction pourrait faire grimper le cours de l’action Ashland d’au moins 30 % et a estimé que le titre pourrait valoir au moins 76 dollars par action en cas de rachat.

La campagne d’Ancora s’inscrit dans un débat plus large au sein de l’industrie chimique, où la faiblesse de la demande post-pandémique et les perspectives de croissance modérées pèsent sur les valorisations, a déclaré cette source.

Les spécialistes des fusions-acquisitions du secteur indiquent que certaines entreprises chimiques envisagent de plus en plus la cession comme une alternative au maintien en bourse, arguant que les acquéreurs ou les fonds de capital-investissement pourraient accorder une valeur plus élevée aux actifs spécialisés que les marchés publics.

Ashland, dont les produits sont utilisés dans les secteurs pharmaceutique, des soins personnels et des ingrédients spécialisés, correspond à ce profil, tout comme Element Solutions ESI.N , qui a accepté d’être rachetée par Solstice Advanced Materials dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’environ 14,5 milliards de dollars.

Apollo, Ashland, Citi et Standard Industries n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, tandis que Carlyle, Lazard et Advent ont refusé de s’exprimer.