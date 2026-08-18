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Selon certaines sources, le groupe britannique de données Quantexa envisagerait une introduction en bourse au Royaume-Uni ou aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 18:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley

La société britannique d'intelligence artificielle Quantexa envisage une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars au Royaume-Uni ou aux États-Unis, a déclaré son directeur général à Reuters.

« Nous pouvons nous introduire en bourse au Royaume-Uni ou aux États-Unis, voire dans les deux pays », a déclaré Vishal Marria, ajoutant que la société n’avait pas encore décidé quand elle procéderait à une introduction en bourse et qu’elle pourrait rester une société privée.

Une introduction en bourse aux États-Unis porterait un nouveau coup au marché boursier londonien, qui a déjà vu une série d’entreprises opter pour les places boursières américaines. Marria a expliqué que les États-Unis offraient un vivier de capitaux plus important et la possibilité d’une valorisation plus élevée qu’au Royaume-Uni.

Marria a précisé que Quantexa était «prête pour une introduction en bourse» depuis janvier, mais a refusé de s’exprimer sur le calendrier d’une éventuelle introduction.

Fondée en 2016, Quantexa propose un logiciel d’intelligence artificielle qui aide les organisations, notamment les institutions financières, les prestataires de soins de santé et les organismes publics, à organiser et analyser de grands volumes de données à des fins telles que la détection des fraudes et la prévention de la criminalité financière.

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