Selon certaines sources, la société italienne Investindustrial aurait sélectionné des banques pour étudier la vente du fabricant de bouchons de bouteilles Guala Closures

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par Elvira Pollina et Valentina Za

La société de capital-investissement Investindustrial a choisi JPMorgan et Mediobanca alors qu'elle a commencé à étudier une éventuelle cession du fabricant italien de bouchons de bouteilles Guala Closures, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

Le processus n'en est qu'à ses débuts et rien ne garantit qu'il aboutira à une transaction, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Guala Closures a généré environ 200 millions d’euros de résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) l’année dernière, selon son rapport financier annuel.

Deux de ces sources ont indiqué que les sociétés comparables se négociaient à environ huit à neuf fois leurs bénéfices. Cela impliquerait une valorisation de Guala Closures comprise entre 1,6 et 1,8 milliard d’euros, sur la base des bénéfices de l’année dernière.

Investindustrial, Mediobanca, JPMorgan et Guala Closures n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Basée près d’Alessandria, dans la région du Piémont, au nord-ouest de l’Italie, Guala Closures fabrique des bouchons et des fermetures pour les spiritueux, le vin, la bière, les boissons non alcoolisées, les huiles alimentaires et les condiments. Le groupe, spécialisé dans les fermetures de sécurité conçues pour empêcher la contrefaçon et l’altération, exploite 40 sites de production en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie-Pacifique. Il réalise environ 90 % de son chiffre d’affaires hors d’Italie.

Guala Closures, que Investindustrial a retirée de la cote en 2021, a récemment cherché à diversifier ses activités par le biais d’acquisitions, faisant son entrée dans le secteur de l’emballage pharmaceutique avec le rachat de la société autrichienne KWK plus tôt cette année. Elle a également développé ses activités dans le domaine des capsules couronnes et des bouchons en plastique grâce à des acquisitions en Afrique de l’Est et en Inde, en rachetant respectivement Metal Crowns et Oriental Containers.