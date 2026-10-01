Selon certaines sources, la société finlandaise Kone s'apprêterait à céder les activités européennes de TK Elevator afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence

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par Alexander Hübner et Christoph Steitz

Kone prévoit de mettre en vente la majeure partie des activités européennes de TK Elevator afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence suscitées par le projet d'acquisition de son rival allemand par la société finlandaise, d'un montant de 29,4 milliards d’euros (33,3 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Le processus de vente des activités européennes de TK Elevator (TKE) — qui comprennent les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les services associés — devrait être lancé à l’automne, ont indiqué ces sources, l’une d’entre elles précisant qu’il pourrait débuter en novembre.

En avril, Kone KNEBV.HE a conclu un accord en vue d’acquérir TKE auprès d’un groupe d’investisseurs mené par Advent International et Cinven CINV.UL , une opération qui donnerait naissance au plus grand fabricant mondial d’ascenseurs.

“Depuis l’annonce de la transaction, KONE et TKE ont travaillé en étroite collaboration et de manière constructive avec les autorités de régulation”, a déclaré Kone dans un communiqué. “Nous avons toujours clairement indiqué que des cessions correctives pourraient s’avérer nécessaires dans certaines zones géographiques afin d’obtenir l’autorisation des autorités de régulation.”

Advent, Cinven et TKE n’ont pas souhaité faire de commentaires.