Selon certaines sources, la société de capital-investissement CVC envisagerait de céder la société mère de Dr Teal's pour 2 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, la cession pourrait valoriser la plateforme de soins personnels Arthea à environ 2 milliards de dollars

* CVC, propriétaire d'Arthea, a mandaté Moelis et William Blair pour mener à bien le processus de cession, selon certaines sources

* CVC avait racheté Arthea à Yellow Wood Partners pour 1,43 milliard de dollars en 2017

par Abigail Summerville

Le propriétaire d'Arthea, la plateforme de soins personnels dont les produits comprennent la marque de produits pour le bain et le corps Dr. Teal's, envisage une cession qui pourrait valoriser la plateforme à environ 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

La société de capital-investissement CVC Capital Partners

CVC.AS travaille avec les banques d’investissement Moelis

MC.N et William Blair sur la vente potentielle de la société privée Arthea, anciennement connue sous le nom de PDC Brands, ont indiqué ces personnes, qui ont souhaité garder l’anonymat pour évoquer une question confidentielle. Les discussions en sont à un stade précoce, ont-elles précisé.

CVC et Moelis ont refusé de commenter. Arthea et William Blair n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Si l’accord concernant Arthea venait à aboutir, il s’agirait de l’une des transactions les plus marquantes de cette année particulièrement animée pour le secteur des soins personnels.

Alors que les négociations en vue d’une fusion spectaculaire entre Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC ont échoué (link, L’Oréal OREP.PA a finalisé en mars l’acquisition, pour 4,7 milliards de dollars, de la division beauté de Kering PRTP.PA , Henkel HNKG.DE a racheté la marque de soins capillaires Olaplex pour 1,4 milliard de dollars, et Advent a conclu un accord pour acquérir la marque de soins corporels Salt & Stone pour un montant non divulgué.

Wella Company, propriétaire de la marque de vernis à ongles OPI et soutenue par KKR KKR.N , a déposé la semaine dernière une demande d’introduction en bourse aux États-Unis , ce qui constitue un nouveau signe de l’intérêt des investisseurs du marché public pour les marques grand public .

Le mois dernier, PDC, acronyme de Parfums de Cœur, a changé de nom pour devenir Arthea, un nom inspiré des mots “art” et “healing” (guérison). La société a également annoncé le lancement d’une nouvelle marque de soins pour le corps destinée aux préadolescents, baptisée Sunryz.

CVC avait racheté PDC à Yellow Wood Partners pour 1,43 milliard de dollars en 2017.

Fondée en 1981 et basée à White Plains, dans l’État de New York, Arthea détient les marques de produits pour le bain et le corps Dr. Teal’s et Bodycology, les fabricants de parfums Body Fantasies et BOD Man, ainsi que la marque de soins capillaires pour cheveux texturés Cantu. Ses produits sont commercialisés dans plus de 80 pays, selon son site web.

Basée au Luxembourg, la plateforme de capital-investissement de CVC gère 115 milliards d’euros (131,4 milliards de dollars) d’actifs.

(1 dollar = 0,8753 euro)