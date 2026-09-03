Selon certaines sources, la société chinoise spécialisée dans l'IA Moonshot aurait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse à Hong Kong

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* Selon une source, l'entreprise prévoit de lever 3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

* Moonshot serait valorisée à 50 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, selon des sources

* Le Kimi K3 serait le plus grand modèle à poids ouvert au monde

* Moonshot serait en pourparlers avec des géants américains du cloud au sujet d’un partage des revenus, selon certaines sources

(Réécriture et mise à jour)

par Laurie Chen, Kane Wu et Yantoultra Ngui

La start-up Moonshot, basée à Pékin, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse à Hong Kong, ont déclaré trois personnes au courant du projet, dans ce qui devrait être l'une des introductions en bourse les plus attendues à court terme par une entreprise chinoise spécialisée dans l'IA.

Le développeur du grand modèle linguistique Kimi vise à lever 3 milliards de dollars, a déclaré l’une de ces personnes.

La dernière version de Moonshot, Kimi K3, sortie en juillet, a reçu des critiques positives et a suscité une forte demande, et, selon certaines sources, la start-up serait en pourparlers avec Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google

GOOGL.O au sujet d’accords de partage des revenus qui permettraient aux entreprises américaines de cloud computing d’héberger le modèle.

Tout accord de ce type pourrait constituer le premier grand pacte de partage des revenus entre une entreprise chinoise spécialisée dans l’IA et un grand fournisseur américain de services cloud.

Moonshot a été évaluée à 50 milliards de dollars dans le cadre d’un tour de table en cours, ont indiqué deux sources distinctes.

Cette valorisation est légèrement inférieure à celle d’autres grands concurrents nationaux tels que DeepSeek, dont la valorisation s’élèverait, selon certaines sources, à environ 74 milliards de dollars , et Z.AI 2513.HK , dont la capitalisation boursière s’élève à 66 milliards de dollars.

Le calendrier de l'introduction en bourse est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, et les détails financiers, notamment le montant des fonds recherchés, pourraient évoluer en fonction des conditions du marché, ont précisé ces sources.

Moonshot n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Aucune des sources citées dans cet article n’était autorisée à s’exprimer auprès des médias et a refusé d’être identifiée.

SOUS LE REGARD DE L'OCCIDENT, DES INVESTISSEURS CHINOIS DE PREMIER PLAN

L’introduction en bourse de Moonshot s’inscrit dans le rythme effréné des levées de fonds menées par les entreprises d’IA à l’échelle mondiale. Anthropic, le développeur de Claude, prévoit de lancer une offre dans les prochains jours et de finaliser son introduction en bourse d’ici octobre. Parmi les entreprises chinoises, Z.AI, anciennement connue sous le nom de Zhipu , et MiniMax 0100.HK se sont introduites en bourse à Hong Kong cette année.

Moonshot explique que si les 2 800 milliards de paramètres de Kimi K3 en font le plus grand modèle à poids ouvert au monde et qu’il a suscité une forte demande, cela a également mis à rude épreuve la capacité de calcul de la start-up.

La start-up a été fondée en 2023 par Yang Zhilin, un chercheur en IA ayant suivi des études de doctorat à l'université Carnegie Mellon, située à Pittsburgh.

L’entreprise a également fait l’objet d’une enquête de la part de hauts responsables américains suite à des allégations selon lesquelles elle aurait utilisé des puces Nvidia NVDA.O , soumises à des restrictions, et aurait « distillé » des capacités issues des modèles d’Anthropic. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré qu’il pourrait l’ajouter à une liste noire commerciale.

Moonshot a contesté les allégations selon lesquelles les performances du K3 auraient été obtenues par distillation.

Pour obtenir l’autorisation des autorités de régulation, Moonshot a dû démanteler sa structure d’incorporation offshore, dite « red-chip », et adopter un siège social en Chine continentale avant le dépôt de son dossier d’introduction en bourse, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Parmi les investisseurs de Moonshot figurent Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK , IDG Capital et HSG, anciennement Sequoia Capital China.

La société a également levé plus de 2 milliards de dollars en mai auprès d’investisseurs tels que Meituan 3690.HK , China Mobile 600941.SS et la société chinoise de capital-investissement CPE, selon un document de levée de fonds consulté par Reuters, portant le montant total des fonds levés à ce jour à plus de 5,5 milliards de dollars.

Pour son introduction en bourse, la société travaille avec des banques telles que Goldman Sachs GS.N , CICC 601995.SS et Deutsche Bank DBKGn.DE .

La CICC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Goldman Sachs et la Deutsche Bank ont refusé de s’exprimer.

Les fonds levés via les introductions en bourse à Hong Kong s’élevaient à 41,2 milliards de dollars à la mi-août, soit une hausse de 142 % par rapport à l’année précédente, les entreprises technologiques chinoises représentant la majeure partie de ce montant, selon les données de LSEG.

C'est la publication chinoise spécialisée dans les technologies LatePost qui a été la première à révéler mercredi le dépôt confidentiel du dossier d’introduction en bourse de Moonshot.