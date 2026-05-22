Selon certaines sources, la société chinoise PCG Power prévoit de déposer une demande d'introduction en bourse à Hong Kong dès le mois d'août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Clare Jim, Kane Wu et Yantoultra Ngui

La société chinoise d'énergie propre PCG Power prévoit une introduction en bourse à Hong Kong et pourrait déposer sa demande d'inscription dès le mois d'août, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

PCG Power n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* PCG Power vise une valorisation comprise entre 2,5 et 3 milliards de dollars pour cette introduction en bourse, a déclaré l'une des sources.

* Le produit de l'introduction en bourse devrait servir à financer l'expansion de la société dans les secteurs de l'énergie solaire, du stockage d'énergie, du négoce d'électricité et des marchés étrangers, a déclaré une deuxième source.

* Le montant de l'introduction en bourse n'a pas encore été déterminé et le projet pourrait évoluer en fonction des conditions du marché, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

* Fondée en 2022, PCG Power investit dans la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques et d'énergie propre distribuées à usage commercial et industriel, selon son site web .

* Elle dessert plus de 100 villes chinoises et s'est implantée en Arabie saoudite, à Oman, au Japon, à Singapour, en Indonésie et en Nouvelle-Zélande, indique le site web.

* PCG Power dispose d'une capacité de production connectée au réseau d'environ 2 gigawatts et a investi dans la construction de centrales solaires dans plus de 20 provinces chinoises, précise le site.

* Parmi les bailleurs de fonds de PCG Power figurent l'investisseur public singapourien Temasek, la branche de capital-risque d'Aramco Ventures ( 2222.SE ), filiale de Saudi Aramco, la société d'investissement spécialisée en Chine NIO Capital, la société d'investissement dans la logistique GLP Partners GLP.N et le groupe d'investissement européen Eurazeo

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