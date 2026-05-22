Football: Le Danois Berthel Askou nouvel entraîneur de Toulouse

Jens Berthel Askou - Norwich City s'échauffe

Le ‌Toulouse FC a annoncé jeudi la nomination du ​Danois Jens Berthel Askou au poste d'entraîneur, succédant ainsi à l'Espagnol Carles Martinez Novell.

Le technicien ​de 43 ans arrive en provenance du club écossais de ​Motherwell, qu'il a emmené ⁠en qualifications de la Ligue Conférence (C4) à ‌l'issue de sa seule saison à ce poste.

Il avait auparavant occupé le poste ​d'entraîneur principal ‌de plusieurs clubs scandinaves, dont l'IFK Göteborg ⁠en Suède, puis celui d'adjoint au Sparta Prague et à Copenhague.

"Au fil des échanges, il ⁠nous est apparu ‌comme un entraîneur capable de s'inscrire ⁠pleinement dans la direction que nous voulons ‌donner au club", a expliqué le ⁠président du TFC Olivier Cloarec dans ⁠un communiqué.

Le ‌TFC avait annoncé le mois dernier que Carles ​Martinez Novell quitterait ‌le club à la fin de la saison de Ligue 1 ​après trois ans à la tête de l'équipe.

Les Violets devraient terminer neuvièmes de ⁠Ligue 1, sous réserve de l'instruction du dossier concernant son dernier match de la saison à Nantes, interrompu dimanche dernier en raison de l'envahissement du terrain par des supporteurs nantais.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)