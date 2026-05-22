Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle ajustée de 7% et un free cash-flow industriel de six milliards d'euros en 2030 grâce à son plan de croissance et d'économies "FaSTLAne" présenté ce même jour.

* PUIG PUIGb.MC - Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la maison de parfums espagnole ont mis fin aux négociations en vue d'une fusion qui aurait donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux armé pour rivaliser avec le leader du secteur, L'Oréal

OREP.PA .

* RICHEMONT CFR.S doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)