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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 06:46

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle ajustée de 7% et un free cash-flow industriel de six milliards d'euros en 2030 grâce à son plan de croissance et d'économies "FaSTLAne" présenté ce même jour.

* PUIG PUIGb.MC - Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la maison de parfums espagnole ont mis fin aux négociations en vue d'une fusion qui aurait donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux armé pour rivaliser avec le leader du secteur, L'Oréal

OREP.PA .

* RICHEMONT CFR.S doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
78,760 USD NYSE +0,73%
L'OREAL
359,450 EUR Euronext Paris -0,21%
PUIG BRANDS B
17,6400 EUR Sibe -0,23%
RICHEMONT (CIE FIN.)
156,650 CHF Swiss EBS Stocks -0,38%
STELLANTIS
6,307 EUR MIL 0,00%
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