* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle ajustée de 7% et un free cash-flow industriel de six milliards d'euros en 2030 grâce à son plan de croissance et d'économies "FaSTLAne" présenté ce même jour.
* PUIG PUIGb.MC - Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la maison de parfums espagnole ont mis fin aux négociations en vue d'une fusion qui aurait donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux armé pour rivaliser avec le leader du secteur, L'Oréal
OREP.PA .
* RICHEMONT CFR.S doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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