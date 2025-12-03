Selon certaines sources, la société britannique Schroders étudie les options concernant son activité Benchmark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Schroders examine les options possibles pour Benchmark Capital

Les options comprennent la vente de l'activité de planification financière

Schroders cherche à étendre son activité de gestion de patrimoine

« Nous ne commentons pas les spéculations » - Porte-parole de Schroders

(Ajoute des détails supplémentaires, contexte à partir du paragraphe 2) par Amy-Jo Crowley, Andres Gonzalez et Iain Withers

La société britannique Schroders SDR.L étudie les options pour son activité de planification financière Benchmark Capital, y compris une vente potentielle, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet.

Sous la direction de Richard Oldfield, le gestionnaire de fonds Schroders a cherché à développer ses activités de gestion de patrimoine, en se concentrant davantage sur les clients plus aisés, notamment par le biais de sa division Cazenove.

Schroders a engagé des conseillers pour étudier la possibilité de vendre Benchmark, ont déclaré ces personnes à Reuters. Benchmark avait 37,1 milliards de livres (49,3 milliards de dollars) d'actifs sous gestion en septembre de cette année, comme l'a montré la mise à jour des transactions du troisième trimestre du gestionnaire de fonds.

« Nous avons pour principe de ne pas commenter les spéculations et nous restons concentrés sur l'investissement dans l'entreprise et l'exécution de nos ambitieux plans de croissance pluriannuels », a déclaré un porte-parole de Schroders dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters.

Les discussions n'en sont qu'à leur début et il est possible qu'une vente ne se concrétise pas, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Schroders travaille avec la société de conseil en investissement Perella Weinberg Partners, a déclaré l'une des personnes. Perella n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Des sociétés de capital-investissement ont exprimé leur intérêt pour Benchmark, qui se concentre sur le secteur de la grande aisance du marché de la gestion de patrimoine et offre des services de planification financière à plus de 1 000 clients conseillers, ont ajouté ces personnes.

Schroders pourrait également conserver Benchmark et explorer des options pour accélérer sa croissance, a déclaré l'une des personnes.

« Benchmark est une entreprise avec de fortes perspectives de croissance et des plans ambitieux pour accélérer encore l'expansion en 2026 et au-delà », a déclaré le porte-parole de Schroders.

Schroders a mis fin à sa coentreprise dans le domaine de la gestion de patrimoine des personnes fortunées avec Lloyds Banking Group LLOY.L en octobre en échangeant sa participation de 49,9 % contre la participation de 19,1 % de Lloyds dans Cazenove.

Les analystes ont précédemment déclaré que Benchmark était moins rentable que Cazenove. (1 dollar = 0,7533 livres)