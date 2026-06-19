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Selon certaines sources, la société allemande PNE pourrait être évaluée à plus de 1,2 milliard de dollars à l'approche de la date limite de dépôt des offres
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 4) par Christoph Steitz et Francesca Landini

Le développeur allemand de projets d'énergies renouvelables PNE PNEGn.DE pourrait rapporter plus d'un milliard d'euros (ou 1,2 milliard de dollars) en cas de cession, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors que la date limite pour le dépôt des offres indicatives approche.

Les offres indicatives doivent être remises le 22 juin, ont précisé deux de ces sources.

Cette échéance intervient alors que Morgan Stanley MS.N , principal actionnaire de PNE, cherche à monnayer sa participation après l’échec d’une précédente tentative de cession .

À l’annonce de cette nouvelle, l’action PNE a bondi de 10 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus de huit mois, et affichait toujours une hausse de 3 % à 15 h 00 GMT.

POINTS CLÉS

* PNE est détenue à 50,06 % par Morgan Stanley MS.N , qui, selon des sources l’année dernière , travaillait avec Goldman Sachs GS.N pour étudier une cession. D’autres actionnaires étaient également prêts à vendre, ont indiqué des sources.

* Une valorisation à 1 milliard d’euros représenterait une prime d’environ 20 % par rapport au cours de clôture de jeudi.

* Conformément à la réglementation boursière allemande, l’acquisition de 30 % ou plus d’une entité cotée en Bourse déclenche une offre publique d’achat obligatoire sur l’ensemble des actions.

* PNE dispose d’un portefeuille de projets éoliens et solaires totalisant 21,7 gigawatts, dont plus de la moitié se situe sur ses marchés principaux que sont l’Allemagne, la France et la Pologne.

* Parmi les entreprises qui se sont intéressées à PNE par le passé figurent le groupe suisse Partners Group PGHN.S , ont indiqué deux de ces sources, ainsi que le CPPIB canadien, a précisé l’une d’entre elles, ajoutant qu’il n’était pas certain qu’elles soumettent une offre.

* PNE, Morgan Stanley, le CPPIB, Goldman Sachs et Partners Group n’ont pas souhaité faire de commentaires.

(1 dollar = 0,8694 euro)

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