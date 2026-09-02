Selon certaines sources, la plateforme spécialisée dans l'alimentation pour animaux Golden Pet Brands ferait appel à des banques en vue d'une introduction en bourse

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* Selon certaines sources, l'introduction en bourse pourrait valoriser Golden Pet Brands à plus d'un milliard de dollars

* Morgan Stanley, Barclays et d’autres banques travaillent sur cette introduction en bourse, selon certaines sources

* Golden Pet détient les marques Dr. Marty Pets, Badlands Ranch et Ultimate Pet Nutrition

par Abigail Summerville

Golden Pet Brands, qui détient Dr. Marty Pets, Badlands Ranch et Ultimate Pet Nutrition, a sélectionné des banques en vue d’une introduction en bourse à New York qui pourrait avoir lieu dès cette année, selon des sources proches du dossier.

La société spécialisée dans l’alimentation pour animaux de compagnie travaille avec des banques d’investissement, notamment Morgan Stanley et Barclays, en vue de cette introduction en bourse, qui pourrait la valoriser à plus d’un milliard de dollars, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de pouvoir discuter d’informations confidentielles.

Morgan Stanley et Barclays ont refusé de commenter. Golden Pet Brands n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Quelques entreprises de grande envergure du secteur de la consommation et de la distribution sont entrées en bourse cet été, notamment la chaîne de restaurants Jersey Mike's JMKE.N et la marque de mode Reformation REF.N , tandis que plusieurs autres projets sont en cours de préparation, notamment la marque canadienne d’aliments pour animaux de compagnie Open Farm et le groupe de produits de beauté Wella .

Basée à El Segundo, en Californie, Golden Pet Brands a été lancée en 2017 par Golden Hippo, un incubateur de marques et une agence de marketing. Elle est ensuite devenue une société indépendante qui fonctionne selon le modèle du plan d’actionnariat salarié (ESOP).

Elle exploite deux sites de production aux États-Unis. Ses trois marques proposent des aliments, des friandises et des compléments alimentaires pour chiens et chats.

Dr. Marty bénéficie du soutien du Dr Marty Goldstein, un vétérinaire qui a soigné les animaux de compagnie de célébrités, dont Oprah Winfrey. L’actrice Katherine Heigl a fondé Badlands Ranch, tandis que l’acteur Rob Lowe est le porte-parole d’Ultimate Pet.

En avril, la société a nommé Apu Mody, qui a occupé des postes chez Mars, Procter & Gamble PG.N et Del Monte Foods, au poste de directeur général, et John Meloun, ancien directeur financier de Xponential Fitness XPOF.N , au poste de directeur financier.