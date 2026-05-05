Selon certaines sources, la grande raffinerie de pétrole russe de Kirishi aurait interrompu ses activités à la suite d'une attaque de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les dégâts subis)

La grande raffinerie de pétrole de Kirishinefteorgsintez (Kirishi) a interrompu ses activités mardi à la suite d'attaques de drones ukrainiens qui ont endommagé les installations de l'usine et provoqué un incendie, ont indiqué deux sources du secteur.

Surgutneftegaz, qui contrôle la raffinerie, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

) Ces sources, qui se sont confiées à Reuters sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation, ont indiqué que trois des quatre unités de distillation de brut (, CDU) de la raffinerie avaient été endommagées lors de l'attaque de drones.

Il est difficile d'estimer le temps nécessaire pour réparer les unités endommagées, ont déclaré ces sources, ajoutant que plusieurs unités secondaires avaient également été endommagées.

Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexander Drozdenko, a déclaré mardi matin à qu'un incendie s'était déclaré dans la zone industrielle de Kirishi.

La raffinerie de Kirishi a subi plusieurs attaques de drones cette année, dont une importante en mai.

La capacité de la raffinerie s'élève à 20 millions de tonnes métriques, soit environ 400 000 barils par jour. Elle a traité environ 18 millions de tonnes par an ces dernières années, ce qui représente environ 7 % du volume total de raffinage de pétrole en Russie.