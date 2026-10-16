Selon certaines sources, la FAA s'apprêterait à approuver le Boeing 737 MAX 10 dès la semaine prochaine

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(Ajout de commentaires de la FAA et de Boeing, ainsi que de détails et d'informations contextuelles tout au long du texte)

* Selon certaines sources, la FAA aurait achevé vendredi l'examen de sécurité décisif mené par le Comité de certification de type

* Les compagnies aériennes ont commandé près de 1.500 MAX 10, soit environ 30 % du carnet de commandes du 737

* La FAA a déclaré que le dysfonctionnement du logiciel de navigation survenu le 2 octobre ne posait aucun problème de sécurité

par David Shepardson et Dan Catchpole

La Federal Aviation Administration (FAA) devrait approuver dès la semaine prochaine le 737 MAX 10 de Boeing BA.N , dont la certification a longtemps été retardée, après avoir achevé vendredi un examen de sécurité crucial, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

L'examen mené par le Comité de certification de type — composé de membres de l'équipe de direction de la FAA — constitue la dernière étape avant que l'agence ne se prononce sur la certification. Le MAX 10 est une version plus grande du 737 MAX, best-seller de Boeing, et son homologation attendue marque une étape clé pour le constructeur aéronautique américain.

Boeing est soumis à un processus de certification plus strict depuis les deux accidents mortels du MAX 8 survenus en 2018 et 2019, ainsi qu’à un examen minutieux de ses systèmes de production et de qualité à la suite de l’explosion en vol, en janvier 2024, d’un panneau de cabine sur un MAX 9 d’ ALK.N , presque neuf, appartenant à Alaska Airlines.

Interrogée à ce sujet, la FAA a déclaré: « C’est la sécurité qui dicte le calendrier de certification. » Boeing a renvoyé les questions à la FAA.

En août, la FAA a accordé l’autorisation tant attendue au 737 MAX 7, plus petit, après avoir examiné l’appareil pendant plus de huit ans. À un moment donné, Boeing avait prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

Un problème lié au système antigivrage des moteurs du 737 MAX, apparu en 2023, a encore retardé la certification des MAX 7 et 10.

Ces retards ont permis à l'A321neo d’Airbus, son concurrent européen AIR.PA , de s’assurer une part plus importante du marché des gros avions monocouloirs. Boeing a déclaré que le MAX 10 serait un moteur majeur de trésorerie dans le cadre de son redressement financier en cours, après des années de crises et de controverses.

Les compagnies aériennes ont commandé près de 1.500 MAX 10, et ce modèle représente environ 30 % du carnet de commandes en cours de Boeing pour la gamme 737. Le constructeur aéronautique a déjà construit quelques MAX 10 en attente de livraison.

Cet avion plus grand, capable de transporter davantage de passagers, est essentiel aux plans de croissance de plusieurs compagnies aériennes. Parmi les principaux clients du MAX 10 figurent United Airlines UAL.O , Alaska, Ryanair RYA.I , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O .

Un bug dans la dernière mise à jour du logiciel de navigation du 737 MAX a menacé de retarder encore davantage la certification lorsque Boeing l’a révélé fin septembre. Cependant, la FAA a estimé le 2 octobre qu’il ne constituait pas un risque pour la sécurité et n’a pas exigé de Boeing qu’il corrige le problème comme condition à la certification de l’avion.

Boeing travaille toujours à la certification du 777-9, son plus gros avion de ligne en production, qui accuse déjà six ans de retard sur le calendrier initial. La société a indiqué qu’elle prévoyait d’achever la certification et de commencer les livraisons en 2027.