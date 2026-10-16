Une cour d'appel américaine bloque des recours collectifs concernant les allégations de Tesla sur la conduite autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mike Scarcella

Une cour d’appel américaine a rejeté vendredi une décision autorisant les clients californiens de Tesla TSLA.O à intenter un recours collectif accusant le constructeur de véhicules électriques de les avoir induits en erreur quant aux capacités de sa technologie de conduite entièrement autonome.

Dans son arrêt , un collège de trois juges de la 9e cour d’appel fédérale de San Francisco a estimé qu’il y avait trop de questions individuelles concernant ce que les acheteurs avaient réellement vu avant de passer commande, et qu’ils ne pouvaient donc pas faire valoir leur action sous la forme d’un recours collectif.

La décision de la cour d’appel constitue pour l’instant une victoire pour Tesla, qui avait exhorté cette dernière à annuler les ordonnances rendues l’année dernière par un juge californien certifiant trois groupes de plaignants. Cette décision signifie que les milliers d’acheteurs californiens que le tribunal de première instance avait regroupés ne peuvent, pour l’instant, pas faire valoir leurs réclamations conjointement dans le cadre d’une seule et même affaire.

Cette décision ne porte pas sur le bien-fondé de l’action en justice des plaignants, qui invoquent une publicité mensongère, et l’affaire reste en instance. Les plaignants soutiennent que Tesla présente de manière trompeuse les capacités matérielles de ses véhicules en matière de conduite entièrement autonome, convainquant ainsi les clients de payer un supplément pour un logiciel qui, selon eux, ne fonctionne pas.

Dans un communiqué, les avocats des plaignants ont déclaré: “Nous estimons que la formation de jugement n’a pas pleinement pris en compte les circonstances particulières de cette affaire, ni l’importance de la déclaration relative au matériel dans la campagne marketing de Tesla.”

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Tesla a rejeté les allégations des plaignants.

Dans l’affaire en question, la juge fédérale de district Rita Lin avait statué l’année dernière que des milliers d’acheteurs potentiels avaient probablement été exposés à l’affirmation de Tesla sur son site web selon laquelle les véhicules vendus d’octobre 2016 à aujourd’hui disposaient du matériel nécessaire à la conduite entièrement autonome.

Mais la formation de la cour d’appel — composée des juges Ronald Gould, Jay Bybee et Daniel Bress — a estimé que les plaignants n’avaient pas démontré que tous les membres du groupe avaient été exposés à cette allégation prétendument fausse.

La Chambre de commerce des États-Unis a déposé un mémoire en faveur de Tesla et a exhorté la cour d’appel à annuler les ordonnances de certification du recours collectif. Cette organisation de défense des entreprises a déclaré que la décision en question “risquait d’augmenter considérablement les coûts pour les entreprises et les consommateurs liés à des procédures de recours collectif trop larges et sans fondement”.