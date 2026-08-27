Selon certaines sources, la FAA s'apprête à licencier deux contrôleurs aériens qui avaient quitté leur poste avant la collision mortelle survenue à LaGuardia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires; commentaires de la FAA, de l'USDOT et des contrôleurs) par David Shepardson et Doyinsola Oladipo

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis s'apprête à licencier deux contrôleurs aériens de l'aéroport LaGuardia de New York qui auraient quitté leur poste prématurément avant qu'un avion d'Air Canada AC.TO n'entre en collision avec un camion de pompiers le 22 mars, causant la mort des deux pilotes, ont indiqué des sources à Reuters. Cet accident a relancé le débat sur les pénuries chroniques de personnel et les pratiques de travail au sein du contrôle aérien américain, les enquêteurs cherchant à déterminer si les effectifs étaient suffisants au moment de l’accident.

L’Association nationale des contrôleurs aériens a déclaré qu’elle discutait activement de ces allégations avec la direction de la FAA, tout en refusant de faire d’autres commentaires. La FAA a déclaré qu’elle "s’engageait à demander des comptes à ses employés et qu’elle ne compromettrait ni la sécurité ni l’efficacité du système national de l’espace aérien". Des responsables ont indiqué à Reuters que les deux employés de la FAA étaient censés être en service au moment de l’accident, mais qu’ils avaient quitté les locaux.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré jeudi que la plupart des contrôleurs faisaient du bon travail. "Mais lorsqu’un petit pourcentage d’individus profite aux dépens du contribuable américain, impose injustement une charge de travail supplémentaire à leurs collègues contrôleurs et perturbe l’espace aérien, nous n’avons d’autre choix que d’agir", a déclaré M. Duffy. "Nous ne tolérerons pas la fraude, et nous prenons les mesures appropriées pour demander des comptes aux responsables et empêcher que des pratiques illégales ne perturbent les voyageurs."

Plusieurs contrôleurs interrogés par Reuters ont décrit la charge de travail de cette nuit-là comme intense et ont indiqué que d’autres contrôleurs étaient généralement appelés en renfort ou restaient en service au-delà de l’heure normale de fin de service pour gérer un nombre de vols supérieur à celui prévu.

Un contrôleur a confié à Reuters que la FAA menait une campagne à l’échelle nationale pour sévir contre les employés qui partent en pause à la fin de leur service et ne reviennent pas. Un autre contrôleur a indiqué que la FAA sévit contre les "early shoves", un terme utilisé dans le secteur pour désigner les contrôleurs qui partent avant la fin de leur service prévu après avoir accompli les tâches qui leur ont été assignées. Un troisième contrôleur a déclaré à Reuters que le fait d’autoriser les employés à partir peu avant l’heure normale de fin de service était une pratique courante dans de nombreux centres depuis des années. Le Wall Street Journal avait déjà fait état des licenciements prévus par la FAA.