Selon certaines sources, la directrice générale de GM, Mary Barra, participera au dîner d'État organisé par Trump en l'honneur de Xi

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(Mises à jour avec des informations contextuelles sur les mesures prises à l'encontre des constructeurs automobiles chinois, les déclarations de Trump et les invités au dîner dans les paragraphes 4 à 6)

par Nora Eckert, Kalea Hall et David Shepardson

Mary Barra, directrice générale de General Motors GM.N , devrait assister jeudi au dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping, ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que les constructeurs automobiles américains mettent en garde contre l'entrée des constructeurs chinois sur le marché, tandis que Trump laisse entendre qu'il pourrait y être favorable.

Mme Barra ne sera pas accompagnée d’Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI , qui se trouve actuellement à l’étranger, ont indiqué deux sources. Ford F.N a refusé de préciser si son directeur général, Jim Farley, assisterait au dîner. Le constructeur automobile a récemment été critiqué par le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, pour ses partenariats commerciaux avec des entreprises chinoises.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le gouvernement américain a mis en place de nombreuses barrières commerciales et mesures visant à empêcher l’entrée des constructeurs automobiles chinois sur son territoire. Pourtant, le président a déclaré, pas plus tard que ce mois-ci, qu’il était disposé à laisser ces géants mondiaux de l’automobile s’implanter aux États-Unis s’ils emploient des travailleurs américains dans leurs usines.

“Si la Chine voulait s'implanter et ouvrir une usine pour construire ses voitures ici, cela ne me poserait aucun problème”, a déclaré Trump lors d'une interview sur Fox News. Les principaux constructeurs automobiles, équipementiers et concessionnaires ont réagi en exhortant Trump à empêcher les constructeurs chinois d'entrer sur le marché.

Mme Barra rejoindra lors de ce dîner plusieurs dirigeants du secteur technologique et industriel, notamment des cadres de Meta META.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla

TSLA.O .