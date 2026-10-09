Selon certaines sources, la compagnie américaine Kalitta Air aurait commandé des avions-cargos Airbus

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(Ajoute des détails et du contexte)

par Tim Hepher, Dan Catchpole et Allison Lampert

La compagnie aérienne américaine Kalitta Air, spécialisée dans le fret militaire et commercial, a commandé huit avions-cargos Airbus AIR.PA A350F. Elle se tourne ainsi pour la première fois vers l’Europe, au-delà de son fournisseur de longue date Boeing BA.N , ont indiqué trois personnes proches du dossier.

Airbus, qui a refusé de commenter toute discussion commerciale, a inscrit cette transaction comme un contrat ferme dans une récente mise à jour de son carnet de commandes sans identifier l'acheteur, ont précisé ces sources.

La compagnie Kalitta Air, basée dans le Michigan, a déclaré qu’elle évaluait cet appareil mais qu’elle n’avait pas encore pris de décision.

“Kalitta Air évalue la plateforme Airbus A350F dans le cadre de la planification à long terme de sa flotte”, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

“À l’heure actuelle, nous en sommes toujours à la phase d’évaluation et n’avons aucune commande d’avion à annoncer.”

Fondée en 2000 par la légende des courses de dragsters Conrad “Connie” Kalitta, la compagnie aérienne trouve ses origines dans une entreprise qu’il avait créée en 1967 pour transporter des pièces automobiles à bord de son propre Cessna, qu’il pilotait lui-même.

Elle dispose aujourd’hui d’une flotte de plus d’une vingtaine d’avions-cargos Boeing 747 et 777 assurant des vols réguliers et des vols charters ponctuels pour des clients tels que le Pentagone et le service postal américain.

Longtemps dominé par Boeing, le marché des avions-cargos s’anime depuis qu’Airbus a lancé l’A350F pour concurrencer le Boeing 747, dont la production a cessé, et les deux versions du Boeing 777.

Les données d’Airbus font état d’une commande de huit avions-cargos au 31 août, sans toutefois identifier l’acheteur. Il s’agit d’une pratique courante lorsque les compagnies aériennes souhaitent préserver le plus longtemps possible leurs projets d’expansion de la concurrence.

L’une de ces sources a indiqué que la décision d’une compagnie aérienne d’agrandir sa flotte pouvait généralement servir de levier de transactions avec les pilotes, ce qui explique qu’il n’y ait aucun intérêt à la rendre publique.

Un porte-parole de l’Air Line Pilots Association, qui représente les pilotes de Kalitta Air, a déclaré que ses membres étaient en transactions avec la direction de la compagnie depuis fin 2024.