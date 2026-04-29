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Selon certaines sources, la CDP italienne conserverait sa participation dans Nexi, ce qui constituerait un obstacle au projet d'offre de CVC
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée avec des précisions tout au long du texte)

* CDP considère sa participation de 19,14% dans Nexi comme stratégique et n'a pas l'intention de la céder

* CVC en phase préliminaire d'étude d'une offre visant à privatiser Nexi

* La valeur boursière de Nexi a diminué de moitié depuis 2019, dans un contexte de concurrence dans le secteur des technologies financières

* L'Italie aura son mot à dire dans toute transaction grâce à ses « pouvoirs d'or »

par Giuseppe Fonte et Elvira Pollina

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a l'intention de conserver sa participation dans Nexi

NEXII.MI , ont déclaré mercredi deux sources proches du dossier, indiquant que l'établissement de crédit public s'oppose à tout rachat de la société italienne de paiement par CVC Capital CVC.AS . La société de capital-investissement CVC en est aux premières étapes de l'étude d'une offre visant à privatiser Nexi, a déclaré une autre source à Reuters, confirmant ainsi un article publié mardi par le Financial Times.

CDP est le deuxième investisseur de Nexi, avec une participation de 19,14%. Les sociétés de paiement telles que Nexi sont confrontées à une pression croissante de la part des fintechs et des plateformes de paiement instantané, qui gagnent des parts de marché, réduisent leurs marges et font baisser leurs valorisations .

La capitalisation boursière de Nexi a plus que diminué de moitié pour s'établir à environ 4,5 milliards d'euros (5,27 milliards de dollars) depuis son introduction en bourse en 2019. La société affichait une dette nette d'un peu plus de 5 milliards d'euros en 2025.

Les actions de Nexi, qui avaient bondi de plus de 6% plus tôt dans la journée, ont réduit leurs gains après la publication de l'article de Reuters et affichaient une hausse de 4,8% à 11h30 GMT.

ACTIFS STRATÉGIQUES

Les gouvernements européens considèrent depuis longtemps les paiements numériques comme un secteur stratégique.

Afin de promouvoir sa souveraineté numérique et de réduire sa dépendance vis-à-vis d'acteurs américains tels que Visa

V.N , la Banque centrale européenne travaille sur une version numérique de la monnaie unique européenne.

Deux personnes proches du dossier ont déclaré à Reuters que la CDP, basée à Rome, considère sa participation dans Nexi comme stratégique, ajoutant que l'investisseur n'a pas l'intention de se désengager.

La CDP restera un investisseur à long terme dans Nexi, a déclaré l'une des sources, qui ont toutes refusé d'être nommées car l'affaire n'est pas publique.

Il n'y a eu aucun contact entre la CDP et CVC, a ajouté la source.

Toute offre de CVC pour Nexi nécessiterait le soutien de l'Italie, car le gouvernement dispose de « pouvoirs d'or » lui permettant de fixer des conditions ou de bloquer les transactions étrangères ou nationales affectant des actifs stratégiques.

Le FT a rapporté que l'opération potentielle étudiée par CVC consisterait à scinder l'unité de solutions bancaires numériques de Nexi et à la transférer à un investisseur soutenu par l'État italien tel que CDP. Nexi a rejeté l'année dernière une offre d'un milliard d'euros du fonds de capital-investissement TPG pour son activité fournissant des services numériques aux banques, suite à l'opposition de la CDP à cette vente .

(1 $ = 0,8545 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CVC CPTL
12,510 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
NEXI
3,968 EUR MIL +2,85%
VISA RG-A
334,970 USD NYSE +8,25%
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