Selon certaines sources, l'Otan prévoit de remplacer les AWACS par des avions Saab GlobalEye

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails à partir du premier paragraphe) par Sabine Siebold et Tim Hepher

L'Otan prévoit de remplacer sa flotte vieillissante d'avions AWACS par des avions de surveillance GlobalEye de la société suédoise Saab SAABb.ST , ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier, une décision qui pourrait mettre à l'épreuve les relations déjà tendues avec le président américain Donald Trump.

Trump fait pression sur ses alliés pour qu'ils achètent des armes américaines et a menacé à plusieurs reprises de quitter l'Otan, accusant les pays européens de profiter du système en laissant les États-Unis assumer seuls le coût de la sécurité du continent.

Selon ces sources, l’OTAN annoncera son projet concernant le GlobalEye lors d’une réunion de ses membres qui se tiendra les 7 et 8 juillet à Ankara, la capitale turque.

L'Otan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Saab n'a pas souhaité s'exprimer.

Véritables tours de radar volantes avec leurs radômes caractéristiques de neuf mètres de large, les 14 avions du système de contrôle et d’alerte aéroporté (AWACS) de l’OTAN sont ses "yeux dans le ciel" depuis 1982.

Basée à la base aérienne de Geilenkirchen en Allemagne, la flotte d’AWACS a été largement utilisée pour des missions de surveillance de l’OTAN le long du flanc oriental de l’alliance depuis que la Russie a lancé sa guerre en Ukraine .

Dans le cadre du plan de remplacement, la base pourrait à terme accueillir la plus grande flotte au monde d’avions de surveillance GlobalEye, ont indiqué ces sources. Ayant effectué son premier vol en 2018, ce système est basé sur le jet d’affaires Global 6500 construit par le canadien Bombardier

BBDb.TO .

Le GlobalEye est en concurrence avec l’E-7 Wedgetail de Boeing BA.N , un avion d’alerte précoce et de commandement et de contrôle dérivé du 737 et conçu pour superviser et diriger les opérations de combat.

En 2025, l’OTAN a abandonné son projet initial d’acquérir six Boeing E-7 Wedgetail après que son principal client, le Pentagone, eut renoncé à en acheter 26 pour s’appuyer davantage sur les satellites.

Sous la pression des législateurs américains, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a toutefois déclaré en mai devant une commission du Congrès que le Pentagone faisait pression pour réintégrer cet appareil dans le budget.