Présidentielle: le quasi ralliement de Wauquiez à Philippe suscite la controverse

Edouard Philippe, à droite, alors Premier ministre, serre la main de Laurent Wauquiez, à gauche, alors président du parti Les Republicains, durant "L'émission politique" sur France 2 le 27 septembre 2018 à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le quasi ralliement du chef des députés LR Laurent Wauquiez à la candidature d'Edouard Philippe à la présidentielle a fait ressurgir jeudi une avalanche d'extraits d'interviews où il disait tout le mal qu'il pensait de l'ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron.

"Par son histoire, par les responsabilités qui ont été les siennes, je crois qu'Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France": cette confidence mercredi au Figaro de Laurent Wauquiez n'est pas passée chez LR.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs interviews ont refait surface dont une sur CNews l'an dernier où il rapportait des "bruits" sur un ticket entre Edouard Philippe et Bruno Retailleau, son rival chez LR, et affirmait catégoriquement qu'avec lui "ce ne sera jamais le cas".

Autre vidéo, celle où il reprochait à Edouard Philippe de vouloir "faire du macronisme sans Macron", énumérant ensuite une longue série de reproches sur son passage à Matignon, citant notamment la limitation de vitesse à 80 km/h, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim ou encore l'explosion du déficit.

Si Bruno Retailleau, président de LR et candidat à la présidentielle, est resté silencieux, sa garde rapprochée est montée au créneau, à l'image de l'ex-député Pierre-Henri Dumont qui a reposté l'une des vidéos en ironisant sur les "convictions ancrées" de Laurent Wauquiez.

"S'il veut aller à la soupe qu'il se dépêche", s'est emporté sur LCI le sénateur LR Max Brisson qui a reproché à Laurent Wauquiez son "insincérité" et ses "revirements", tandis que l'ex-député Julien Aubert a déploré que "dix années d'opposition au macronisme le conduisent à imaginer soutenir son heritier".

"C'est beau, la constance des convictions. Il y a un an, Édouard Philippe incarnait le +macronisme sans Macron+, et il serait devenu la meilleure incarnation de la droite ?", s'est agacée l'eurodéputée Céline Imart sur le réseau social X.

Au milieu de la controverse, même Edouard Philippe a donné le sentiment de prendre avec précaution ce ralliement implicite: "Je ne suis pas sûr que ce soit un soutien, mais j'ai noté qu'il m'encourageait", a-t-il expliqué sur BFMTV, avant de reconnaître qu'il se "réjouissait des soutiens quand ils sont formulés".

Pour sa part, Eric Ciotti, l'ancien patron des Républicains, qui s'est allié au RN il y a deux ans, a estimé que l'histoire lui avait donné "définitivement raison" et réitéré son appel aux Républicains à rejoindre son parti de l'UDR (Union des droites pour la République).

Quant à Jordan Bardella, il a qualifié Laurent Wauquiez de "retailliste pressé" pour mieux attaquer Bruno Retailleau, se déclarant convaincu que le candidat LR se rallierait "à l'automne" à Edouard Philippe.