Selon certaines sources, l'Inde prévoit d'importer jusqu'à un quart de ses importations de GPL de 2027 en provenance des États-Unis

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* Les distributeurs indiens lanceront des appels d'offres pour l'importation de GPL en provenance des États-Unis en 2027

* L'Inde va réduire sa dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et diversifier ses importations de GPL

* Ce changement fait suite aux perturbations dans le détroit d'Ormuz et soutient les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Inde

par Nidhi Verma

L'Inde prévoit d'acheter jusqu'à un quart de ses importations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) aux États-Unis en 2027, une initiative qui permettrait de réduire sa dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et de soutenir les efforts visant à conclure un accord commercial avec Washington, ont déclaré trois sources proches du dossier.

New Delhi a connu sa pire pénurie de GPL en début d’année après que la guerre en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz ont perturbé les approvisionnements. Le gouvernement a pris des mesures d’urgence pour réaffecter les matières premières pétrochimiques destinées à l’industrie aux ménages, qui utilisent le GPL comme gaz de cuisine.

Troisième importateur et consommateur mondial de pétrole, l’Inde a acheté environ 90 % de ses importations totales de 21,85 millions de tonnes métriques de GPL au Moyen-Orient en 2025. Selon les données gouvernementales, les importations représentaient environ 66 % de la consommation de GPL de l’Inde.

Les raffineurs publics Indian Oil Corp IOC.NS , Bharat Petroleum Corp BPCL.NS et Hindustan Petroleum HPCL.NS devraient lancer des appels d’offres d’ici un à deux mois pour s’approvisionner en GPL américain en 2027, ont indiqué ces sources, ajoutant qu’une délégation de ces entreprises devrait également se rendre aux États-Unis le mois prochain pour discuter des modalités d’approvisionnement.

Le ministère indien du Pétrole et les trois entreprises n’ont pas répondu à un e-mail de Reuters sollicitant leurs commentaires. L’augmentation des achats d’énergie auprès des États-Unis pourrait aider l’Inde à réduire son excédent commercial avec Washington, une exigence majeure du président Donald Trump, alors que New Delhi s’efforce de conclure un accord commercial tant attendu avec Washington au cours des trois à quatre prochains mois .

L’Inde s’est engagée à augmenter ses achats d’énergie auprès des États-Unis de 10 à 25 milliards de dollars dans un avenir proche, et les deux pays ont convenu de viser un volume d’échanges bilatéraux de 500 milliards de dollars d’ici 2030.

New Delhi a déjà accéléré ses achats au comptant auprès des États-Unis et d’autres fournisseurs afin de compenser la baisse des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Les importations américaines de GPL ont dépassé le million de tonnes en juin pour la première fois et devraient dépasser l’objectif initial de l’Inde pour 2026, fixé à 2,2 millions de tonnes dans le cadre d’un contrat annuel, ont indiqué ces sources.

La baisse des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient a limité la consommation indienne de GPL à environ 14,7 millions de tonnes entre janvier et juin 2026, soit une baisse d’environ 8 % par rapport à l’année précédente, tandis que les importations ont chuté d’environ 28 % pour s’établir à environ 7,5 millions de tonnes, selon des données provisoires du gouvernement.

Cette année, la consommation de GPL en Inde devrait reculer à 30 millions de tonnes en raison de la faiblesse des approvisionnements, a indiqué l’une des sources.

Toutefois, les importations de GPL pourraient remonter à environ 20 millions de tonnes en 2027, à mesure que la demande se redressera pour atteindre environ 31 millions de tonnes, a précisé cette même source.

"La diversification des importations de GPL est poursuivie afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et d'atténuer les risques liés aux perturbations régionales ou aux événements géopolitiques", a déclaré lundi le ministre délégué chargé du pétrole, Suresh Gopi, devant les parlementaires.