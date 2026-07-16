Selon certaines sources, l'entreprise émiratie e& revoyait à la baisse sa stratégie mondiale, son nouveau directeur général ayant décidé de recentrer ses activités sur son cœur de métier, les télécommunications.

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* e& procède actuellement à un examen de son portefeuille d'actifs non stratégiques, ont indiqué deux sources proches du dossier

* La cession de la participation dans Vodafone devrait être finalisée d’ici fin juillet

* HSBC prévoit que le ratio dette nette/EBITDA devrait tomber à environ 0,5 d’ici fin 2026

par Hadeel Al Sayegh et Federico Maccioni

Le groupe émirati de télécommunications et d’investissement e& EAND.AD est en train de défaire une grande partie de sa stratégie d’expansion menée ces dernières années, renforçant ainsi son retrait des activités non stratégiques qui s’est accéléré avec la cession, ce mois-ci, de sa participation dans Vodafone VOD.L pour près de 6 milliards de dollars , ont déclaré deux sources proches du dossier.

L’accord conclu par la société pour céder l’intégralité de sa participation de 16,2 % dans Vodafone à une structure d’investissement détenue par la famille française Niel fait suite à la cession partielle, en mai, de sa participation dans la « super-application » gérée par la plateforme de VTC Careem à Uber UBER.N .

Ces deux transactions marquent un changement de stratégie sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Masood M. Sharif Mahmood, qui a pris les rênes en avril après les six années de mandat de son prédécesseur, ont précisé ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ces projets sont confidentiels. Sous cette nouvelle direction, e& — qui a changé de nom en 2022, abandonnant celui d’Etisalat — procède actuellement à un examen de son portefeuille, notamment de son fonds de capital-risque e& capital et de sa plateforme de prêt entre particuliers Beehive, ont précisé ces sources. Le groupe a l’intention de conserver des participations majoritaires dans l’opérateur européen e& PPF Telecom Group et dans les opérateurs de télécommunications qu’il détient sur les marchés émergents, a ajouté l’une d’entre elles. Ces sources ont toutefois précisé que ces projets étaient encore en cours de discussion et qu’aucune décision définitive n’avait été prise.

e& et son actionnaire majoritaire, l’Emirates Investment Authority (EIA), n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

STRATÉGIE D'EXPANSION PRÉCÉDENTE Sous la direction de l’ancien directeur général Hatem Dowidar, e& avait mis en œuvre une stratégie consistant à utiliser les excédents de trésorerie générés par sa position dominante sur le marché national des télécommunications pour financer son expansion dans les domaines de la technologie, du capital-risque et des actifs internationaux, dans le but de repositionner le groupe en tant qu’entreprise technologique mondiale, ont indiqué ces sources.

Cette stratégie n’a pas porté ses fruits comme l’espéraient les actionnaires, a déclaré l’une de ces sources, et le groupe a finalement conclu que son activité principale de télécommunications, où les rendements sont plus stables et plus faciles à gérer, devait constituer la priorité à l’avenir. e& est détenue à 60 % par l’EIA, le fonds souverain fédéral des Émirats arabes unis, les 40 % restants étant cotés à la Bourse d’Abou Dhabi.

Les actions du groupe cotées à Abou Dhabi ont perdu 8,6 % au cours des trois dernières années, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 176,9 milliards de dirhams (48,2 milliards de dollars), selon les données de LSEG. Elles ont toutefois progressé de 4,3 % au cours des cinq derniers jours. e& capital affichait, à la fin de l’année dernière, un total d’investissements déployés et engagés d’environ 194 millions de dollars répartis entre 20 sociétés de son portefeuille, a indiqué e&, ajoutant que Beehive avait prêté environ 350 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises en 2025, soit une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente.

RETOUR VERS LES ACTIVITÉS COERES

Les analystes de HSBC et de Citi ont tous deux souligné que les cessions de Vodafone et de Careem constituaient des signes d’un recentrage plus large sur les activités principales et d’une discipline budgétaire, même s’ils ont précisé que la société n’avait pas encore présenté de revue stratégique formelle. Les deux institutions ont indiqué que l’opération Vodafone réduirait fortement l’endettement d’e& d’ici fin 2026, ce qui pourrait permettre à l’entreprise de verser des dividendes plus élevés. HSBC prévoit que le ratio dette nette sur résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements passera de 1,1 à environ 0,5.

Cette cession réduit également la volatilité des résultats liée à l’évolution du cours de l’action Vodafone, a indiqué Citi dans une note adressée vendredi à ses clients.

(1 $ = 3,6725 dirhams des Émirats arabes unis)