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Selon certaines sources, l'assureur indien Acko, soutenu par General Atlantic, viserait une valorisation pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ashwin Manikandan et Vibhuti Sharma

La société indienne Acko Insurance vise une valorisation comprise entre 2 et 2,5 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse prévue et envisage une cotation début 2027, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Soutenue par des investisseurs tels que General Atlantic, Accel, Amazon.com AMZN.O et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB), Acko propose des produits d'assurance, notamment dans les domaines de l'automobile, de la santé et du voyage.

Acko a désigné Morgan Stanley, ICICI Securities et Kotak Mahindra Capital comme banquiers chargés de gérer l'introduction en bourse envisagée, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer dans les médias.

L'assureur pourrait chercher à lever des fonds compris entre 300 et 500 millions de dollars, a déclaré l'une des sources.

Les demandes de commentaires envoyées par e-mail à Acko, Morgan Stanley, ICICI Securities et Kotak Mahindra Capital n'ont pas reçu de réponse immédiate.

La société devrait déposer en toute confidentialité son projet de documents d'introduction en bourse auprès de l'autorité de régulation des marchés indiens dans les deux à trois prochains mois, ont indiqué les sources.

Cette procédure confidentielle permet aux entreprises de soumettre leur projet de documents d'introduction en bourse à la SEBI pour obtenir des commentaires sans rendre les détails publics, ce qui leur offre une plus grande flexibilité en matière de calendrier et de divulgation.

L'offre devrait combiner des actions nouvelles et des ventes secondaires par des investisseurs existants, ont indiqué les sources.

L'Inde était le deuxième marché mondial des introductions en bourse en 2025, mais le sentiment à l'égard des introductions en bourse s'est affaibli cette année en raison du conflit au Moyen-Orient. Néanmoins, des introductions en bourse de grande envergure, telles que celles de Jio Platforms et de la National Stock Exchange, sont prévues cette année.

Fondée en 2016, Acko s'est concentrée sur la numérisation de la souscription d'assurances et s'est appuyée sur des partenariats avec des plateformes en ligne et des entreprises de mobilité pour se développer.

Le taux de pénétration de l'assurance en Inde, mesuré par le montant total des primes d'assurance souscrites en un an, s'élevait à environ 3,7% du PIB en 2024, bien en dessous des moyennes mondiales, ce qui laisse une marge de croissance.

Valeurs associées

AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
MORGAN STANLEY
190,230 USD NYSE +1,21%
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