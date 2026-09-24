Selon certaines sources, KPMG aurait été désigné administrateur provisoire de Radiant, un négociant en minerai de fer basé à Singapour

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(Mises à jour confirmées par des sources)

par Pratima Desai et Solomon Cefai

Un tribunal de Singapour a nommé KPMG en tant qu’administrateurs judiciaires provisoires du négociant en minerai de fer Radiant World après que le créancier Mizuho Bank a renoncé à faire nommer son concurrent Deloitte à ce poste, selon deux personnes proches du dossier.

Les avocats de Radiant se sont opposés à la nomination de Deloitte en tant qu'expert-comptable, arguant que le cabinet se trouvait en situation de conflit d'intérêts car il audite la société Glencore GLEN.L , cotée à Londres, qui fait actuellement l'objet d'une poursuite intentée par le négociant en minerai de fer à Singapour pour un montant de 2 milliards de dollars, selon l'une des sources et un projet de document judiciaire consulté par Reuters.

La nomination de KPMG par le tribunal a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News .

Deloitte avait déposé une déclaration solennelle affirmant qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, a indiqué la source, mais la banque japonaise Mizuho 8411.T a retiré sa candidature, a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de Radiant World a confirmé que sa filiale opérationnelle de Singapour avait été placée sous administration judiciaire provisoire, KPMG ayant été désigné comme administrateur judiciaire.

Les administrateurs judiciaires provisoires prennent généralement en charge la gestion des entreprises pendant que le tribunal décide s’il convient de nommer un administrateur judiciaire à part entière. Ils prennent effectivement le contrôle des comptes bancaires, des contrats et des relations avec les contreparties afin d’assurer la continuité des activités sans lancer de nouvelles opérations.

Glencore, KPMG et Mizuho ont refusé de commenter. Deloitte n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Radiant World est confrontée à des difficultés croissantes depuis que les banques et ses contreparties ont commencé à prendre leurs distances , craignant que les factures fournies à ses banques ne soient pas valides.

La police de Singapour a déclaré le mois dernier qu’elle enquêtait sur Radiant World après avoir reçu des signalements concernant l’entreprise, sans donner plus de détails.

Radiant World a nié toute malversation, qualifiant ces allégations d’inexactes et d’infondées, et affirmant qu’elle “menait ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes”.