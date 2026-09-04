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Selon certaines sources, JPMorgan aurait recruté David Blais, un banquier spécialisé dans le secteur de la santé, qui travaillait auparavant chez Guggenheim
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 19:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sabrina Valle

JPMorgan Chase & Co.

JPM.N a recruté David Blais, banquier d’affaires senior spécialisé dans le secteur de la santé, qui travaillait auparavant chez Guggenheim Securities, selon deux personnes proches du dossier.

M. Blais, spécialisé dans les fusions-acquisitions dans le secteur des services de santé, rejoindra JPMorgan en tant que directeur général dans le courant du mois, sous la responsabilité de Jerry Lee et Nick Richitt, codirecteurs de la banque d’investissement spécialisée dans le secteur de la santé, a précisé l’une de ces sources.

M. Blais travaillait chez Guggenheim Securities depuis août 2014, d’après son profil LinkedIn. Auparavant, il occupait le poste de directeur en fusions-acquisitions chez Citigroup et a travaillé chez JPMorgan entre 2007 et 2010, selon ses dossiers FINRA.

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