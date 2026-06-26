Selon certaines sources, Haleon ferait partie des soumissionnaires pour le rachat du fabricant de compléments alimentaires Thorne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations provenant de sources indiquant qu'Unilever n'a pas fait d'offre pour Thorne au paragraphe 4)

* Thorne a suscité un intérêt stratégique, notamment une offre de la part de Haleon, selon des sources

* Thorne pourrait être valorisé à hauteur de 4 milliards de dollars, selon le FT

par Abigail Summerville, Richa Naidu et Amy-Jo Crowley

La société de produits de santé grand public Haleon HLN.L aurait fait une offre sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne, ont indiqué vendredi des sources, alors que Haleon espère se développer sur le marché américain des compléments alimentaires, estimé à environ 70 milliards de dollars.

Thorne, rachetée en 2023 pour 680 millions de dollars par la société de capital-investissement L Catterton ( LVMH.PA ), soutenue par LVMH, étudie actuellement une cession avec des banquiers d’affaires et a suscité l’intérêt de plusieurs acteurs stratégiques, dont une offre de Haleon, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Thorne, qui commercialise des compléments alimentaires, notamment à base de magnésium et d’oméga-3, principalement aux États-Unis, a refusé de commenter. Un porte-parole de Haleon, fabricant de l’Advil et des vitamines Centrum, a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ni les spéculations. L Catterton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trois sources ont indiqué que le groupe de biens de consommation Unilever ULVR.L n’avait pas fait d’offre pour Thorne. Sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez, Unilever s’est réorienté vers les marques de beauté et de bien-être.

Le Financial Times avait rapporté plus tôt vendredi qu’Unilever figurait parmi plusieurs soumissionnaires pour le rachat de Thorne, société basée en Caroline du Sud. Le FT indiquait que Thorne était évaluée à un montant pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

Unilever n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Grand View Research a estimé le marché américain des compléments alimentaires à 68,74 milliards de dollars en 2025 et prévoit qu’il atteindra 131,08 milliards de dollars d’ici 2033