Selon certaines sources, Firmus cherche à lever jusqu'à 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en Australie

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* Firmus prévoit un lancement en octobre, avec une première apparition possible fin octobre, selon certaines sources

* Les réunions avec les investisseurs débutent en Asie; l'Europe, les États-Unis et l'Australie suivront, selon une source

* Avec un montant de 5 milliards de dollars, Firmus serait la quatrième plus grande introduction en bourse de l'année, selon Dealogic

(Mise à jour avec de nouvelles sources, des détails sur le calendrier de l'introduction en bourse et la tournée de présentation aux investisseurs, ainsi que des données et contexte Dealogic)

par Scott Murdoch, Anjali Singh et Yantoultra Ngui

La société australienne d'infrastructures d'IA Firmus Technologies cherche à lever jusqu'à 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, dont le lancement est prévu le mois prochain,ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Avec un montant de 5 milliards de dollars, cette introduction en bourse se classerait au quatrième rang mondial depuis le début de l’année, derrière celles de SpaceX, CXMT Corp et Cerebras Systems, selon les données de Dealogic. Il s’agirait également de la deuxième plus importante introduction en bourse jamais enregistrée en Australie, juste derrière celle de Telstra Corp, qui s’était élevée à 10 milliards de dollars en 1997.

Firmusprévoit de lancer son introduction en bourse en octobre, avec une cotation à l’Australian Securities Exchange attendue dès la fin du mois, ont indiqué ces sources. Le montant et le calendrier de l’opération pourraient encore évoluer.

“Je crains que nous ne puissions toujours pas faire de commentaires”, a déclaré un porte-parole de Firmus au sujet de ces projets.

La société a commencé à rencontrer des investisseurs en Asie lundi et prévoit de se rendre en Europe et aux États-Unis avant d’organiser des réunions en Australie, a indiqué une troisième source proche du dossier.

La tournée de présentation auprès des investisseurs internationaux devrait durer deux semaines avant la partie australienne, a indiqué l’une des personnes ayant une connaissance directe du dossier.

La vente d’actions prévue permettrait de tester l’intérêt des investisseurs pour les entreprises qui construisent des centres de données et des systèmes connexes fournissant la puissance de calcul nécessaire à l’intelligence artificielle, alors même que certains leaders du secteur avertissent que le rythme rapide des investissements et du développement des modèles pourrait être difficile à maintenir.

L’Australian Financial Review a été le premier à annoncer lundi que Firmus était en pourparlers pour lever jusqu’à 7 milliards de dollars australiens (5 milliards de dollars) dans le cadre de son introduction en bourse. Bloomberg News a également fait état du montant potentiel de l’offre.

Firmus a refusé de répondre à une demande de commentaires de Reuters concernant ces informations.

Le mois dernier, la société a annoncé avoir levé 2 milliards de dollars en fonds propres lors de son dernier tour de table, afin d’accélérer le déploiement d’usines d’IA en Australie et en Asie-Pacifique, portant ainsi la valorisation post-financement de Firmus à plus de 10,5 milliards de dollars.

Ce tour de table d’août a vu la participation de Nvidia

NVDA.O et de l’investisseur technologique Coatue Management, avec le soutien des fonds BX.N de Blackstone et de Jane Street, ce qui suggère que les investisseurs restent disposés à soutenir les investissements dans l’IA, même si les inquiétudes s’amplifient concernant les dépenses massives et la pérennité du boom de l’IA.

L’investissement de Nvidia fait suite à un accord distinct conclu entre les deux sociétés, en vertu duquel le géant des puces électroniques coté aux États-Unis fournira aux entreprises émergentes du secteur de l’IA un accès plus économique à la puissance de calcul.

(1 dollar américain = 1,4006 dollar australien)