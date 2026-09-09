Selon certaines sources, FiberCop, soutenue par KKR, s'apprêterait à nommer Nespolo au poste de directeur général

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Marco Nespolo devrait devenir le nouveau directeur général de FiberCop, un réseau de télécommunications italien soutenu par KKR, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier.

M. Nespolo, actuellement directeur général du groupe italien de papier et d'emballage Fedrigoni, a été proposé par la société d'investissement américaine KKR KKR.N et sera officiellement nommé cet automne, a précisé l'une de ces sources.

Ces sources ont souhaité garder l'anonymat, car il s'agit d'une information confidentielle.

KKR détient 37,5 % de FiberCop, qui gère le principal réseau de télécommunications italien, tandis que l'État détient une participation de 16 %.

KKR, FiberCop et Fedrigoni ont refusé de commenter cette information. M. Nespolo n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

FiberCop a été scindée de l’ancien monopole téléphonique Telecom Italia (TIM) TLIT.MI en 2024 , lorsqu’un consortium mené par KKR a finalisé le rachat, pour 18,8 milliards d’euros (21,86 milliards de dollars), de cette filiale, qui possède un réseau de câbles à fibre optique s’étendant sur plus de 28 millions de kilomètres à travers l’Italie.

Dans le cadre de cette opération, le Trésor italien a pris une participation de 16 % dans ce fournisseur de connectivité exclusivement en gros, qui exploite la principale infrastructure de télécommunications du pays et emploie quelque 20 000 personnes.

Conformément aux dispositions de gouvernance de FiberCop, KKR a le pouvoir de proposer le directeur général, dont la nomination nécessite l’accord du Trésor italien.

M. Nespolo devrait succéder à Massimo Sarmi, dirigeant de longue date, qui est à la tête de FiberCop depuis le début de l’année 2025.

(1 dollar = 0,8601 euros)