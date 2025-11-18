Selon certaines sources, Exxon rejoint Chevron dans sa quête de parties de l'empire mondial de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anna Hirtenstein, Shariq Khan et Jarrett Renshaw

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a rejoint sa rivale Chevron Corp

CVX.N pour étudier les possibilités d'achat d'une partie des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM , sanctionnée, selon des sources familières avec le sujet.

Exxon envisage des options pour les actifs de Lukoil au Kazakhstan, où l'entreprise américaine et l'entreprise russe ont des participations dans les champs de Karachaganak et de Tengiz, ont déclaré les sources. Chevron, un autre partenaire dans ces actifs, étudie également des options pour les acheter, a rapporté Reuters lundi.

Exxon pourrait également étudier une offre potentielle pour le champ West Qurna 2 en Irak, qui est exploité par Lukoil et constitue l'actif le plus précieux de la société russe, ont déclaré deux des sources. La société américaine a longtemps été l'opérateur du projet voisin West Qurna 1 avant de se retirer l'année dernière.

Exxon s'est refusé à tout commentaire.

La liste des soumissionnaires potentiels pour les actifs mondiaux de Lukoil s'est allongée depuis que le Trésor américain a donné vendredi l'autorisation aux entreprises d'entamer des pourparlers avec Lukoil. Cette autorisation est valable jusqu'au 13 décembre.

Bloomberg a fait état de l'intérêt d'Exxon et de l'Abu Dhabi National Oil Company pour les actifs de Lukoil plus tôt dans la journée de mardi.

La société américaine de capital-investissement Carlyle

CG.O fait partie de celles qui explorent les options pour acheter les actifs étrangers de Lukoil, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Lukoil possède trois raffineries en Europe, des participations dans des champs pétrolifères au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak, au Mexique, au Ghana, en Égypte et au Nigeria, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Les actifs étrangers de la compagnie extraient environ 0,5 % du pétrole mondial, sur la base d'une déclaration de 2024.