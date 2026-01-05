États-Unis: Le secteur manufacturier à son plus bas niveau depuis 14 mois en décembre, selon l'ISM

Prototype de camion tout électrique F-150 Lightning de pré-production de Ford Motors

L'activité manufacturière américaine s'est contractée plus que prévu en décembre, prolongeant son ralentissement pour un dixième mois consécutif, le secteur continuant ‍à subir les conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré lundi que son indice PMI manufacturier était tombé à 47,9 en ‌décembre, son plus bas niveau depuis octobre 2024, contre 48,2 en novembre. Un indice inférieur à 50 indique une contraction du secteur manufacturier, qui représente 10,1% de ​l'économie.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un indice à 48,4.

Toutefois, l'indice PMI est ⁠resté supérieur à 42,3, un niveau qui, selon l'ISM, correspond à une expansion de l'économie dans son ensemble. En effet, l'économie américaine a connu ⁠une croissance supérieure à la ‍tendance, avec un taux annualisé de 4,3% au troisième trimestre.

Même si ⁠l'activité du quatrième trimestre devrait avoir été affectée par le "shutdown", les économistes s'attendent à un rebond de la croissance en 2026 avec les réductions d'impôts de Donald Trump et à la ​forte augmentation des investissements dans les technologies d'intelligence artificielle (IA).

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM est resté pratiquement inchangé à 47,7 en décembre, contre 47,4 en novembre, marquant ⁠un quatrième mois consécutif de baisse de la demande. Cet indicateur s'est ​contracté au cours de 10 des 11 derniers mois, la demande ​étant freinée par la ​hausse des prix de certaines marchandises due aux droits de douane.

Les coûts des intrants industriels, ​qui ont contribué à la persistance d'une inflation ⁠supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale américaine (Fed), restent élevés. L'indice des prix payés de l'ISM est resté inchangé à 58,5, supérieur aux prévisions qui tablaient sur 57,0.

Dans un contexte de faible demande, l'emploi dans le secteur manufacturier a reculé pour le onzième mois ‌consécutif, ce qui représente la plus longue période de baisse de l'emploi dans ce secteur depuis environ cinq ans, selon les mesures de l'ISM.

L'indice du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) sur l'emploi dans le secteur manufacturier américain a chuté en novembre à son plus bas niveau depuis mars 2022.

(Rédigé par Dan Burns, Mara Vilcu pour la version ‌française ; édité par Kate Entringer)