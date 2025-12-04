Selon certaines sources, Exxon fermera définitivement un vapocraqueur à Singapour à partir du mois de mars

L'arrêt devrait être terminé d'ici juin, selon certaines sources

Exxon envisage d'acheter des matières premières pour les unités dérivées après la fermeture, selon certaines sources

Selon un analyste, les besoins d'importation de naphta de base devraient diminuer

ExxonMobil XOM.N prévoit d'arrêter ses opérations à partir de mars du plus ancien de ses deux vapocraqueurs sur l'île de Jurong à Singapour, selon quatre sources familières avec le sujet, dans le cadre d'une tendance mondiale du secteur pétrochimique à réduire la capacité face aux pertes de l'industrie.

La fermeture de l'usine, qui a ouvert ses portes en 2002, devrait être achevée d'ici juin, selon deux des sources. Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La fermeture imminente du premier craqueur de la major américaine dans le centre asiatique du commerce du pétrole intervient alors que les producteurs de produits chimiques sont aux prises avec les pertes dues à la surcapacité, menée par la Chine, premier consommateur mondial de produits pétrochimiques utilisés pour fabriquer des produits allant du plastique aux vêtements, en passant par les chaussures et les voitures.

"Nous n'avons pas pour habitude de commenter les rumeurs ou les spéculations du marché", a déclaré un porte-parole d'ExxonMobil en réponse aux questions de Reuters.

La fermeture prévue intervient après le démarrage par Exxon, au début de l'année, d'un nouveau vapocraqueur dans la ville de Huizhou, dans le sud de la Chine, qui peut produire environ 1,6 million de tonnes d'éthylène par an.

Au cours des deux dernières années, Exxon a progressivement réduit les volumes de contrats à terme avec des clients de Singapour, a déclaré une deuxième des quatre sources.

Les acheteurs locaux se tourneront probablement vers les deux producteurs d'éthylène restants à Singapour, ont déclaré les négociants.

Exxon possède un deuxième craqueur de 1,1 million de tonnes par an à Jurong Island, qui a commencé à fonctionner en 2013.

La Corée du Sud, autre grand centre pétrochimique d'Asie, assiste également à une consolidation du secteur .

PLANS DE POST-FERMETURE

Exxon envisage d'acheter des matières premières pour continuer à faire fonctionner certaines de ses unités de polyoléfines dérivées après la fermeture du craqueur, en fonction des marges, a déclaré la première source.

"En supposant qu'il n'y ait pas de changements opérationnels dans son deuxième craqueur et dans les unités en aval correspondantes, l'exploitation des unités de polyoléfines associées au craqueur fermé nécessitera l'achat de matières premières", a déclaré Catherine Tan, directrice principale pour les analyses chimiques chez ICIS.

"À moins de pouvoir garantir des prix très bas pour les oléfines, il est peu probable que cela soit économiquement viable à long terme", a ajouté Mme Tan, qui s'attend à ce qu'Exxon réduise ses importations de naphta, la principale matière première du craqueur, à la suite de l'arrêt du craqueur.

Au cours des 11 premiers mois de cette année, Exxon a importéenviron 1,5 million de tonnes métriques (13,4 millions de barils) de naphta, contre près de 2,5 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année 2024, selon les données de la société de suivi des navires Kpler.

En octobre, Exxon a déclaré qu'elle prévoyait de réduire de 10 à 15 % ses effectifs à Singapour d'ici 2027. La major américaine a également accepté de vendre son activité de vente au détail de produits pétroliers dans la ville-État à l'Indonésien Chandra Asri, copropriétaire d'Aster Chemicals, qui gère le complexe raffinerie-pétrochimie de Bukom.

En septembre , Exxon a toutefois démarré les opérations d'une nouvelle unité de raffinage dans sa raffinerie de Singapour d'une capacité de 592 000 barils par jour (bpd).