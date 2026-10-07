Selon certaines sources, Elliott et Siris envisageraient la vente de Gigamon pour un montant supérieur à 2 milliards de dollars

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par Milana Vinn

Elliott Investment Management et Siris envisagent de céder Gigamon, ce qui pourrait valoriser le fournisseur de logiciels d’infrastructure à plus de 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Les deux sociétés ont fait appel à des banquiers d'affaires de Bank of America BAC.N et de Perella Weinberg Partners

PWP.O pour conseiller Gigamon dans le cadre de ce processus, qui en est encore à ses débuts, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Un processus de cession pourrait susciter l’intérêt de sociétés de capital-investissement ainsi que d’acquéreurs stratégiques cherchant à étendre leurs capacités en matière de surveillance des réseaux, de cybersécurité et de gestion des infrastructures cloud, ont ajouté ces sources.

Basée à Santa Clara, en Californie, Gigamon propose des logiciels qui aident les entreprises à surveiller le trafic réseau et à détecter les menaces de sécurité. Fondée en 2004, la société compte plus de 4 000 clients à travers le monde, notamment des banques, des prestataires de soins de santé et des organismes publics, selon son site web.

Gigamon a généré plus de 400 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel et environ 170 millions de dollars de résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ont indiqué ces sources.

Gigamon, Siris, Elliott et Bank of America ont refusé de commenter. Perella Weinberg n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Elliott a racheté Gigamon en 2017 dans le cadre d’une opération de retrait de la cote, qui valorisait la société à environ 1,6 milliard de dollars. La société de capital-investissement Siris a acquis une participation minoritaire dans Gigamon en 2024.

Cette vente potentielle intervient alors que les investisseurs continuent de manifester leur intérêt pour les éditeurs de logiciels fournissant des outils d’infrastructure essentiels qui sous-tendent les déploiements dans les domaines du cloud computing, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.