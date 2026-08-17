Selon certaines sources, Diageo s'engage à reformuler ses boissons à base de whisky et de rhum en Inde suite à un manquement aux règles en matière d'arômes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra

Diageo DGE.L a accepté de reformuler certaines de ses boissons à base de whisky et de rhum les plus populaires en Inde, ont déclaré deux sources gouvernementales à Reuters, après que l'autorité de régulation de la sécurité alimentaire du pays les a interdites dans certains États pour avoir ajouté des arômes non conformes à la réglementation.

L'autorité de régulation alimentaire acceptera de lever son interdiction sur cette base, ont déclaré lundi ces sources, dans ce qui constitue l'un des plus grands marchés mondiaux des spiritueux.

La filiale indienne de Diageo, United Spirits UNSP.NS , ainsi que l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters est le premier à faire état de cette décision.

Dans le cadre de la plus grande campagne de répression en matière de sécurité alimentaire menée en Inde depuis des années, l’autorité de régulation a secoué ce secteur de 40 milliards de dollars au début du mois en interdisant plusieurs marques de whisky et de rhum de Diageo et d’autres entreprises indiennes, invoquant un étiquetage trompeur et l’ajout inapproprié d’arômes – comme un arôme de rhum dans du rhum. Diageo, qui a qualifié l’Inde de « marché de consommation de la décennie », avait déclaré se conformer à la loi .

L’interdiction concernant le whisky concernait les whiskies très populaires d’Antiquity Blue et Royal Challenge de Diageo, fabriqués dans l’État du Madhya Pradesh, ainsi que son rhum McDowell’s No. 1 Celebration Matured XXX, produit dans le Maharashtra.

Diageo a accepté de reformuler ses boissons afin de ne plus ajouter d’arôme de whisky dans le whisky ni d’arôme de rhum dans le rhum, ont indiqué des sources gouvernementales , qui ont souhaité rester anonymes car cette décision relève de la confidentialité.

PRODUIT LE PLUS VENDU

Ces modifications s’appliqueront à ces marques produites partout en Inde, et pas seulement dans les États où elles faisaient auparavant l’objet de restrictions, a précisé la première source gouvernementale.

Le « Royal Challenge », fabriqué en Inde, est l’un des produits les plus vendus de Diageo sur le marché indien. Plus de 4,5 millions de caisses de neuf litres de « Royal Challenge » sont vendues chaque année dans le pays, selon Diageo, qui le qualifie de produit du « segment de prix moyen-haut de gamme ».

L’étiquette avant du whisky indique: « Un assemblage riche d’alcool de céréales indien et de scotchs importés, vieilli en fûts de chêne américain ». Son étiquette arrière précise qu’il contient « de l’eau déminéralisée, de l’alcool neutre de céréales, du scotch. Contient un colorant naturel autorisé… ainsi que des substances aromatisantes naturelles identiques au whisky ».

Des sources gouvernementales ont indiqué que, pendant que Diageo procède à la reformulation de ses produits, la société a accepté de préciser entre-temps, via les étiquettes figurant sur le devant des emballages, quels arômes ont été ajoutés aux spiritueux.

Par ailleurs, des inspecteurs indiens ont saisi environ 18 000 cartons de bouteilles d’alcool Diageo, qui ne porteraient pas les marquages indiquant qu’elles ont été fabriquées à partir de plastique recyclé sans danger, élargissant ainsi le champ de l’enquête, a rapporté Reuters la semaine dernière.