Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en repli lundi, au terme d'une séance avec de faibles volumes d'échanges, et sur fond de remontée des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

Paris a reculé (-0,66%) malgré la bonne journée de STMicroelectronics (semi-conducteurs, +5,15%) grâce à la reprise de confiance dans les valeurs de la technologie. Francfort s'est aussi replié avec le repli de Zalando (ventes en ligne -3,94%).

Londres a également reculé (-0,28%) et Milan a maintenu l'équilibre entre les prises de bénéfices et les prises de risques (+0,01%).

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