Selon certaines sources, des entreprises chinoises du secteur des terres rares suspendent certaines livraisons vers les États-Unis en raison de préoccupations géopolitiques

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* Selon certaines sources, certains fournisseurs chinois refusent d'expédier des terres rares bien qu'ils disposent de licences d'exportation

* Les terres rares à l'ordre du jour des réunions de planification avant la visite de Xi à Washington

* Les prix restent élevés et les pénuries persistent pour ces matériaux utilisés dans les secteurs de la défense, des semi-conducteurs, de l'aérospatiale et de l'énergie

par Laurie Chen, Solomon Cefai, Trevor Hunnicutt et Lewis Jackson

Certains fournisseurs chinois de terres rares refusent d'expédier vers les États-Unis par crainte de représailles de la part de Pékin, ont déclaré trois sources, soulignant à quel point l’accès à ces matériaux reste un problème pour les États-Unis à quelques semaines de la visite du président Xi Jinping à Washington.

Les responsables américains ont demandé à plusieurs reprises à la Chine de respecter les engagements pris à Busan et à Pékin au cours de l’année écoulée afin de garantir le bon déroulement de la délivrance des licences d’exportation de terres rares. La persistance de ce problème l’a fait figurer à l’ordre du jour des préparatifs américains en vue de la visite de Xi le 24 septembre, a déclaré une source proche du dossier.

Une poignée de fournisseurs chinois ont refusé d’expédier des terres rares à des entreprises américaines depuis début août, date à laquelle la Chine a imposé des sanctions à la Responsible Business Alliance (RBA), un organisme américain de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, a indiqué une autre source ayant une connaissance directe de la situation.

La Chine déployant ses propres armes en matière de conformité commerciale, ces entreprises craignaient des sanctions de la part de Pékin pour s’être conformées au cadre de diligence raisonnable de la Responsible Minerals Initiative (RMI), un programme mondial d’audit de la chaîne d’approvisionnement minière lié à la RBA, a précisé cette source.

D’autres entreprises chinoises du secteur des terres rares avaient déjà cessé leurs expéditions vers les États-Unis ces derniers mois afin d’éviter de se retrouver mêlées à des enjeux géopolitiques, ont indiqué deux autres sources proches du dossier. L’une d’elles a cité quatre cas où des entreprises chinoises avaient refusé d’expédier des matériaux par crainte qu’ils ne soient revendus à des utilisateurs interdits.

Les sources ont souhaité rester anonymes compte tenu du caractère sensible de la question.

Reuters n’a pas pu déterminer le nombre total de fournisseurs chinois ayant refusé d’expédier des marchandises destinées à des clients américains.

Un responsable américain s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré à Reuters que l’administration continuait de faire pression sur ses homologues chinois pour qu’ils remédient au non-respect par la Chine de l’accord de Busan, ainsi qu’à d’autres préoccupations bilatérales.

OFFRE LIMITÉE

Alors que les exportations de nombreuses terres rares ou d’aimants associés ont rebondi depuis que la Chine a imposé des restrictions en avril 2025, les prix decertaines terres rares et de matériaux critiques tels que l’yttrium , le phosphure d’indium et le tungstène , qui ont des applications militaires ou sont utilisés dans des secteurs sensibles comme l’aérospatiale ou la fabrication de puces électroniques, restent proches de leurs plus hauts historiques en raison d’une offre restreinte.

Parmi les autres secteurs touchés par les retards dans l’octroi des licences figurent les dispositifs médicaux et l’énergie.

Les exportations d’yttrium vers les États-Unis ont augmenté cette année, mais ne représentent encore qu’environ la moitié des niveaux de 2024, malgré d’importantes livraisons vers d’autres pays, comme le montrent les données douanières chinoises. Certaines entreprises américaines attendent depuis plus de six mois l’obtention de licences minières, ont indiqué deux sources qui ont souhaité rester anonymes .

"La Chine a su utiliser très efficacement les contrôles à l’exportation des terres rares pour imposer des contraintes au Bureau de l’industrie et de la sécurité du département du Commerce", a déclaré Reva Goujon, stratège géopolitique chez Rhodium Group, en référence à l’agence américaine chargée de diverses restrictions visant la Chine.

"Les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement vont occuper le devant de la scène, mais je m’attends à ce que Pékin assouplisse quelque peu les contrôles sur les matières premières essentielles aux alentours du sommet afin de désamorcer les accusations américaines selon lesquelles Pékin ne respecterait pas la trêve de Busan", a ajouté Mme Goujon.

Le Trésor américain, le représentant américain au commerce, le département d’État et le ministère chinois du Commerce n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine s’engageait à préserver les chaînes d’approvisionnement mondiales en minéraux critiques.

Pékin a déclaré que sa décision prise en août de sanctionner la RBA et d’autres cabinets d’audit américains constituait une réponse à une série de restrictions imposées par la FCC depuis décembre et visant les laboratoires chinois de tests électroniques, les drones, les routeurs grand public, les câbles sous-marins, les équipements robotiques de pointe et les onduleurs.

Lorsque des responsables américains ont soulevé la question des terres rares lors de réunions, les responsables chinois ont rétorqué que les mesures de la FCC constituaient une violation de la trêve de Busan, a déclaré l’une des sources informées de ces échanges.

Cependant, après deux mois sans exportation d’yttrium, la Chine a expédié 27 tonnes de ce matériau vers les États-Unis en juillet, ce qui représente la deuxième plus importante expédition mensuelle depuis janvier 2025.

Plusieurs entreprises américaines ont également indiqué avoir récemment reçu de nombreuses licences après de longues attentes, ont précisé deux sources, certaines d’entre elles s’attendant à une augmentation du nombre d’autorisations autour du sommet.

Les autorisations sont encore plus rares pour les acheteurs indiens et japonais, ont indiqué deux sources proches du dossier. Les fournisseurs chinois s’abstiennent dans leur grande majorité d’expédier des matières premières aux entreprises japonaises, a précisé l’une d’entre elles.

Le ministre japonais du Commerce, Ryosei Akazawa, a précédemment déclaré que les entreprises japonaises avaient été confrontées à des retards dans l’octroi des autorisations et à des contrôles douaniers prolongés pour les minéraux critiques, notamment les terres rares. Vendredi, son ministère n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Chine n'a exporté vers le Japon aucune quantité de terbium entre janvier et août de cette année, contre 20 tonnes au cours des mêmes mois l’année dernière. Les expéditions de gallium ont chuté de 65 % sur la même période, tandis que celles d’yttrium ont baissé de 98 %, selon les données douanières chinoises. Le gallium et le terbium sont utilisés en petites quantités pour fabriquer des aimants en terres rares hautement performants.

"Bien que les procédures aient été simplifiées, nos entreprises membres rencontrent encore des difficultés de mise en œuvre", a déclaré la Chambre de commerce européenne en Chine dans un communiqué adressé à Reuters. "Ce que nos membres souhaitent, c’est un engagement à mettre en place une procédure de demande transparente et prévisible, garantissant un accès fiable aux éléments de terres rares."