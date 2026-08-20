Selon certaines sources, D.E. Shaw détiendrait une participation de plus d'un milliard de dollars dans Sysco

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* Sysco affirme que D.E. Shaw contribue à accélérer son adoption de solutions d'IA

* L'entreprise prévoit 100 millions de dollars d'économies grâce à l'IA, à l'automatisation et à l'amélioration des processus au cours de l'exercice 2027

* Sysco nommera le mois prochain deux nouveaux administrateurs possédant une expérience dans les domaines de la technologie, du commerce électronique et de la distribution dans le secteur de la restauration

par Svea Herbst-Bayliss

D.E. Shaw détient une participation de plus d'un milliard de dollars dans Sysco SYY.N , ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier, quelques heures après que le plus grand distributeur alimentaire mondial a annoncé qu'il allait renouveler son conseil d'administration afin d'accélérer sa croissance. D.E. Shaw, dont le siège est à New York et qui figure parmi les plus grands fonds spéculatifs au monde, investit dans Sysco depuis une décennie, mais le montant de sa participation actuelle dans cette société basée à Houston, dont la valeur est estimée à 40 milliards de dollars, n’avait jamais été révélé auparavant.

Sysco n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sysco nommera le mois prochain deux administrateurs possédant une expérience dans les domaines de la technologie, du commerce électronique et de la distribution dans le secteur de la restauration au sein de son conseil d'administration . La société s’efforce d’accélérer le recours à l’IA afin d’améliorer ses performances opérationnelles et de faire grimper le cours de son action. Selon les analystes du secteur, l’IA peut aider les entreprises de distribution alimentaire en prédisant la demande, en automatisant le traitement des commandes et en rationalisant la logistique.

Malgré des prévisions de résultats annuels solides ce mois-ci, le cours de l’action Sysco a progressé de moins de 4% au cours des 12 derniers mois, l’entreprise étant confrontée à la hausse des coûts alimentaires et de transport ainsi qu’à des consommateurs soucieux de leur budget.

SYSCO CHERCHE À RÉALISER DES ÉCONOMIES GRÂCE À L'IA L’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait de réaliser 100 millions de dollars d’économies grâce à l’IA, à l’automatisation et à l’amélioration des processus au cours de l’exercice 2027, et a indiqué jeudi que D.E. Shaw l’avait aidée à accélérer le déploiement de ses solutions d’IA.

"En tant qu’actionnaires à long terme, nous sommes ravis de nous associer à Sysco pour soutenir sa transformation grâce à l’IA et nous sommes confiants quant aux opportunités de création de valeur à venir, notamment l’acquisition de Restaurant Depot", a déclaré Michael O’Mary, directeur général de D.E. Shaw, dans un communiqué. La société devrait également contribuer à lever des capitaux pour financer l’acquisition prévue par Sysco de Jetro Restaurant Depot.

Les entreprises de distribution alimentaire ont attiré l’attention des fonds spéculatifs activistes ces dernières années, notamment lorsque Sachem Head Capital Management a poussé Performance Food Group PFGC.N l’année dernière à envisager une fusion avec son concurrent US Foods Holding Corp USFD.N . D.E. Shaw, qui gère environ 100 milliards de dollars d’actifs pour le compte de ses clients, se décrit comme une société d’investissement et de développement technologique. La société a parfois fait pression pour obtenir des changements au sein d’entreprises telles que le groupe de gaz et de produits chimiques Air Products, le mineur de bitcoins Riot Platforms RIOT.O , le fournisseur d’analyses de données Verisk

VRSK.O et la société de transport FedEx FDX.N .