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Selon certaines sources, CoStar serait sur le point de conclure un accord de près de 800 millions de dollars pour racheter Zonda dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses données sur le marché immobilier
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

CoStar Group CSGP.O , une société spécialisée dans les données et les annonces immobilières commerciales, serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir le fournisseur de données sur le marché immobilier résidentiel Zonda pour près de 800 millions de dollars auprès de la société de capital-investissement MidOcean Partners, selon deux personnes proches du dossier.

Cette acquisition permettrait à CoStar d'étendre son offre de données résidentielles au secteur de la construction de logements neufs, un domaine dans lequel Zonda suit les mises en chantier, l'offre foncière et l'activité des constructeurs, ont indiqué ces sources.

L'accord devrait être annoncé dès jeudi, ont ajouté ces sources.

CoStar et Zonda n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que MidOcean Partners a refusé de s'exprimer.

CoStar, dont la valeur boursière s'élève à environ 13,2 milliards de dollars, a perdu près de la moitié de sa capitalisation boursière depuis le début de l'année, dans un contexte de difficultés sur le marché de l'immobilier commercial et d'inquiétudes concernant les dépenses d'investissement résidentiel, selon les analystes.

Basée à Washington, D.C., CoStar fournit des données, des analyses et des places de marché en ligne utilisées par les courtiers, les investisseurs et les prêteurs pour suivre les annonces immobilières, les prix et les tendances du marché. Zonda propose des données, des études et des logiciels axés sur le marché immobilier américain, en particulier la construction de logements neufs.

CoStar s'est développé ces dernières années grâce à des acquisitions, notamment le site d'annonces immobilières Apartments.com, la place de marché immobilière commerciale LoopNet, la société de données hôtelières STR et le portail résidentiel Homes.com.

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