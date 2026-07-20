Selon certaines sources, Coca-Cola a désigné JPMorgan et Citi pour l'introduction en bourse de son embouteilleur indien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vibhuti Sharma et Yantoultra Ngui

Coca-Cola KO.N a désigné JPMorgan et Citi comme banquiers pour l’introduction en bourse prévue en 2027 de l’un de ses partenaires d’embouteillage détenu majoritairement en Inde, un marché de croissance essentiel, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier.

Le géant des boissons avait déclaré en juin qu’il préparait l’introduction en bourse, prévue en 2027, de sa filiale indienne d’embouteillage, Hindustan Coca-Cola Holdings, et qu’il étudiait la vente d’une partie de sa participation, s’inscrivant ainsi dans une tendance plus large des entreprises mondiales telles que Pernod Ricard PERP.PA et Carlsberg CARLb.CO à exploiter les marchés boursiers indiens.

Des banquiers ont présenté leurs offres à Coca-Cola pour obtenir ce mandat au début du mois à Londres, ont indiqué les deux sources, à la suite de quoi JPMorgan et Citi ont été désignés. L'une des sources a précisé que Kotak et Morgan Stanley ont également été désignés comme banquiers pour cette introduction en bourse.

Les banques et Coca-Cola n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les sources ont souhaité rester anonymes, cette affaire étant confidentielle.

Cette introduction en bourse s’inscrit dans une série d’opérations menées par des multinationales qui se tournent vers les marchés boursiers indiens pour monétiser leurs investissements, plutôt que pour lever de nouveaux capitaux. Les sociétés sud-coréennes Hyundai Motor 005380.KS et LG Electronics 066570.KS ont toutes deux procédé à des cessions de participations via des introductions en bourse en Inde, attirées par des valorisations boursières relativement plus élevées que sur leur marché national.

Coca-Cola détient une participation de 60 % dans Hindustan Coca-Cola Holdings, l’un des nombreux embouteilleurs de Coca-Cola en Inde. Fondée en 1997, Hindustan Coca-Cola Holdings exploite 14 usines d’embouteillage réparties dans 10 États indiens et a enregistré un chiffre d’affaires de 127,35 milliards de roupies indiennes (1,32 milliard de dollars) ainsi qu’un bénéfice net de 36 millions de dollars en 2023, selon les dernières données disponibles de la plateforme d’informations sur les entreprises Toefler.

La valorisation de l'introduction en bourse et le pourcentage de participation qui sera cédé ne sont pas encore connus.

(1 dollar = 96,4450 roupies indiennes)