Selon certaines sources, Citadel aurait racheté la majeure partie du portefeuille d'actions de Situational Awareness après la chute du secteur technologique

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Situational Awareness, un fonds spéculatif spécialisé dans l'intelligence artificielle, a cédé la majeure partie de son portefeuille d'actions à Citadel, la société d'investissement de Ken Griffin, après avoir subi de lourdes pertes en raison de l'effondrement des valeurs technologiques, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier.