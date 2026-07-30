Selon certaines sources, Citadel aurait racheté la majeure partie du portefeuille d'actions de Situational Awareness après la chute du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Situational Awareness, un fonds spéculatif spécialisé dans l'intelligence artificielle, a cédé la majeure partie de son portefeuille d'actions à Citadel, la société d'investissement de Ken Griffin, après avoir subi de lourdes pertes en raison de l'effondrement des valeurs technologiques, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier.
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