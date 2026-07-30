Selon certaines sources, Citadel aurait racheté la majeure partie du portefeuille d'actions de Situational après la chute des titres liés à l'IA

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* Selon certaines sources, Situational Awareness liquide la majeure partie de son portefeuille public de 16 milliards de dollars

* Des courtiers principaux, dont Goldman et JPMorgan, facilitent la vente du portefeuille, selon des sources

* Situational a choisi de se séparer de ses participations après avoir subi des pressions pour vendre des actifs ou lever des capitaux

par Anirban Sen et Manya Saini

Situational Awareness, un fonds spéculatif spécialisé dans l’IA et dirigé par Leopold Aschenbrenner, ancien chercheur chez OpenAI, a cédé la majeure partie de son portefeuille d’actions à Citadel, le fonds de Ken Griffin, après avoir subi de lourdes pertes sur ses positions technologiques, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier. Situational a été contraint de liquider la majeure partie de son portefeuille d’actions cotées, qui comprenait des participations importantes dans plusieurs grands noms de l' et de l' IA qui ont été secoués par la récente vague de ventes sur les marchés, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles. Le fonds était sous pression: il devait soit lever de nouveaux capitaux auprès d’investisseurs, soit se débarrasser de l’intégralité de son portefeuille, et a finalement opté pour cette dernière solution, ont ajouté les sources. Situational détenait des positions dans plusieurs grands noms de la technologie, notamment Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et CoreWeave CRWV.O , selon ses derniers documents réglementaires. Depuis le lancement du fonds en 2024, Aschenbrenner s’est constitué une communauté d’adeptesquasi culte parmi les investisseurs grâce à ses paris visionnaires sur le secteur de l'IA, qui ont propulsé son fonds vers un rendement impressionnant de 439 % entre le début de l’année et la fin du mois de juin. Plusieurs grands courtiers principaux de Wall Street, dont Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, ont contribué à faciliter l’accord entre Citadel et le fonds d’Aschenbrenner, ont indiqué ces sources. Citadel, dirigée par Griffin et gérant environ 71 milliards de dollars d’actifs, est l’un des fonds spéculatifs les plus rentables et les plus importants au monde. Dans le cadre de cette transaction, Citadel rachète la partie du portefeuille public de Situational qui était financée par l’effet de levier fourni par des courtiers, ont précisé ces sources. Elles ont ajouté que Situational conserverait, après la transaction, un portefeuille d’environ 10 milliards de dollars composé d’actions ainsi que d’investissements privés dans des sociétés telles qu’Anthropic. Situational n’a pas cédé sa participation dans Anthropic, ont précisé ces sources.

EFFONDREMENT DU SECTEUR DE L'IA Les fonds spéculatifs mondiaux sont confrontés à leur plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée, les actions du secteur de l'IA ayant été massivementmalmenées , effaçant ainsi une grande partie des gains réalisés grâce aux paris très prisés dans ce secteur. Les fonds fondamentaux « long-short » axés sur l’Asie ont reculé de 18,6 % en moyenne ce mois-ci jusqu’au 28 juillet, a indiqué Goldman Sachs dans une note de courtage envoyée à ses clients cette semaine. Les fonds spéculatifs pratiquant la sélection de titres se sont empressés de dénouer leurs positions sur les valeurs liées à l'IA, en couvrant leurs positions courtes et en vendant leurs positions longues dans des proportions relativement équivalentes, selon une note de la division de courtage de Morgan Stanley envoyée à ses clients mercredi. Les fonds spéculatifs recourent généralement à un fort effet de levier auprès de prêteurs afin de prendre des positions plus importantes sur les marchés et d’amplifier ainsi leurs rendements. Cependant, ces paris à effet de levier peuvent se retourner contre eux lorsque les marchés évoluent à l’encontre des positions prises par les fonds, ce qui oblige les courtiers principaux à émettre des appels de marge. Cela peut entraîner un cercle vicieux, dans lequel les appels de marge déclenchent des ventes, prolongeant ainsi les baisses du marché qui engendrent à leur tour davantage de ventes. On ignore si le fonds d’Aschenbrenner a fait l’objet d’appels de marge de la part de ses prêteurs avant de conclure l’accord avec Citadel. Ce fonds spéculatif, qui gérait auparavant environ 20 milliards de dollars d’actifs et compte actuellement une vingtaine d’employés, a eu recours à l’effet de levier pour renforcer ses positions par le passé - à l’instar de ses concurrents. Le succès d’Aschenbrenner a attiré des investisseurs de renom, tels que le géant discret du trading Jane Street. Parmi les autres investisseurs figurent les cofondateurs de Stripe, Patrick et John Collison, ainsi que Daniel Gross et Nat Friedman, dirigeants d' META.O , la société mère de Meta Platforms. Le Wall Street Journal a révélé jeudi matin l'accord conclu entre Citadel et Situational.