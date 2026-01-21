Selon certaines sources, Chris Wright a déclaré à des dirigeants du secteur pétrolier que la production du Venezuela pouvait augmenter de 30 %

(Mise à jour du contexte, ajout de la date de DAVOS, ajout de la signature) par Dmitry Zhdannikov

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi à des dirigeants de compagnies pétrolières que la production du Venezuela pouvait augmenter de 30 % par rapport à son niveau actuel de 900 000 barils par jour à court et à moyen terme, ont déclaré trois dirigeants qui ont assisté à la réunion.

L'augmentation de la production de brut du Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, est un objectif prioritaire pour le président américain Donald Trump après que les forces américaines se soient emparées du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid au début du mois.

La réunion à huis clos de Chris Wright avec les dirigeants s'est déroulée en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Des années de sous-investissement et de sanctions ont fait chuter la production pétrolière du Venezuela. Le pays pompait 3,5 millions de bpj dans les années 1970, lorsqu'il représentait 7 % de l'offre mondiale, mais ne représente plus aujourd'hui que 1 % de la production mondiale.

Donald Trump a déclaré que les États-Unis prévoyaient de contrôler indéfiniment les ressources pétrolières du Venezuela, tout en cherchant à reconstruire son industrie pétrolière délabrée dans le cadre d'un plan de 100 milliards de dollars. Jusqu'à présent, son administration a retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela et en vend une partie sur le marché libre, a déclaré Donald Trump mardi.

Au début du mois, Donald Trump a rencontré plus de 15 dirigeants du secteur pétrolier à la Maison Blanche, au cours de laquelle Darren Woods, directeur général d'Exxon

XOM.N , a déclaré à Donald Trump que le Venezuela devrait changer ses lois avant de devenir une opportunité d'investissement attrayante.

Les analystes et les dirigeants du secteur pétrolier se sont montrés sceptiques quant à une relance rapide du secteur pétrolier vénézuélien, soulignant que la reconstruction de son infrastructure dégradée nécessiterait des milliards de dollars et des années.

Les réserves pétrolières du Venezuela sont également parmi les plus coûteuses à exploiter au monde, car son brut est si épais et si lourd qu'il faut des équipements spécialisés pour l'extraire, le transporter et le raffiner en carburants utilisables.