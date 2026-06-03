Selon certaines sources, CBS News aurait licencié Scott Pelley de l'émission "60 Minutes"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte) par Jasper Ward

CBS News a résilié le contrat du correspondant de "60 Minutes" Scott Pelley, ont déclaré mardi deux sources au sein de la chaîne, s'ajoutant ainsi à plus d'une demi-douzaine de départs ces dernières semaines.

"Votre aversion pour l’avenir de l’émission est claire et nette. Et je vous ai entendu", a écrit le producteur exécutif de l’émission, Nick Bilton, dans un e-mail adressé mardi à Scott Pelley et consulté par Reuters.

"Je vous écris donc au nom de CBS News, Inc. ("CBS") pour vous informer que votre contrat avec CBS est résilié pour motif valable avec effet immédiat."

Scott Pelley n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté pour commenter.

Son licenciement de la chaîne intervient alors que les médias rapportent qu’il aurait accusé la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss , d’avoir "assassiné" "60 Minutes".

Dans une note adressée à l’équipe de l’émission, à laquelle Reuters a eu accès, Nick Bilton a déclaré que la chaîne s’était séparée de Scott Pelley et a reconnu "les nombreux changements survenus en très peu de temps" au sein de "60 Minutes".

Scott Pelley rejoint ainsi plus d’une demi-douzaine de personnes qui ont quitté ces dernières semaines ce magazine d’actualité du dimanche, qui est l’émission de prime time la plus ancienne des États-Unis. CBS a licencié Tanya Simon, l’ancienne productrice exécutive, ainsi que les correspondantes Sharyn Alfonsi et Cecilia Vega.

Skydance Media, dirigée par David Ellison — fils de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle ORCL.N et partisan de longue date du président américain Donald Trump — a racheté Paramount en août et nommé Weiss au poste de rédactrice en chef en octobre. David Ellison a contribué à obtenir l'autorisation réglementaire pour cette transaction, qui a donné naissance à Paramount Skydance PSKY.O , en promettant que la chaîne CBS refléterait les "perspectives idéologiques variées" des téléspectateurs américains.

Avant cette transaction, Paramount avait versé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Trump à la suite d’une interview dans l’émission "60 Minutes" avec l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.