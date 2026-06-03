Selon certaines sources, CBS News aurait licencié Scott Pelley de l'émission « 60 Minutes »

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* Pelley accuse la chaîne de l'avoir licencié « pour s'attirer les faveurs de l'administration Trump »

* Il rejoint ainsi plus d'une demi-douzaine de départs survenus chez CBS News ces dernières semaines

(Mise à jour avec la déclaration de Pelley au paragraphe 4) par Jasper Ward

CBS News a résilié le contrat du correspondant de « 60 Minutes » Scott Pelley, ont déclaré mardi deux sources au sein de la chaîne, s'ajoutant ainsi à plus d'une demi-douzaine de départs ces dernières semaines.

« Votre aversion pour l’avenir de l’émission est claire et nette. Et je vous ai entendu », a écrit mardi le producteur exécutif de l’émission, Nick Bilton, dans un e-mail adressé à Pelley et consulté par Reuters.

« Je vous écris donc au nom de CBS News, Inc. (« CBS ») pour vous informer que votre contrat avec CBS est résilié pour motif valable avec effet immédiat. »

Pelley a confirmé son départ de CBS dans un post Instagram mercredi, déclarant que « le nouveau propriétaire de notre chaîne met cette légende de côté, apparemment pour s’attirer les faveurs de l’administration Trump ».

Son licenciement de la chaîne est survenu alors que les médias rapportaient qu’il avait accusé la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss , d’avoir « assassiné » « 60 Minutes ».

Dans une note adressée à l’équipe de l’émission, consultée par Reuters, M. Bilton a déclaré que la chaîne s’était séparée de M. Pelley et a reconnu « les nombreux changements survenus en très peu de temps » au sein de « 60 Minutes ».

Pelley rejoint ainsi plus d’une demi-douzaine de personnes qui ont quitté ces dernières semaines ce magazine d’actualité du dimanche, qui est l’émission de prime time la plus ancienne des États-Unis. CBS a licencié Tanya Simon, l’ancienne productrice exécutive, ainsi que les correspondantes Sharyn Alfonsi et Cecilia Vega.

Skydance Media, dirigée par David Ellison — fils de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle ORCL.N et partisan de longue date du président américain Donald Trump — a racheté Paramount en août et nommé Weiss au poste de rédactrice en chef en octobre. David Ellison a contribué à obtenir l'autorisation réglementaire pour cette transaction, qui a donné naissance à Paramount Skydance PSKY.O , en promettant que la chaîne CBS refléterait les « perspectives idéologiques variées » des téléspectateurs américains.

Avant cette transaction, Paramount avait versé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Trump à la suite d’une interview dans l’émission « 60 Minutes » avec l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.