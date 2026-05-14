Selon certaines sources, Brookfield s'apprêterait à racheter World Freight Company pour un montant de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'entreprise) par Kane Wu

Brookfield Asset Management

BAM.N s'apprête à acquérir World Freight Company (WFC) pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès des sociétés d'investissement EQT EQTAB.ST et PAI Partners, ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier.

Les discussions entre les parties seraient finalisées et l'accord devrait être annoncé dès jeudi, ont indiqué ces sources.

Brookfield et EQT ont refusé de commenter, tandis que PAI et WFC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette vente intervient dans un contexte de volatilité des transports mondiaux, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix du carburant et les tarifs du fret aérien, provoquant de graves perturbations du trafic aérien et des routes maritimes.

Créée en 2004 à Paris, WFC agit en tant qu'agent général de vente et de service pour les compagnies aériennes à l'échelle mondiale, ce qui signifie qu'elle détient les droits de vente exclusifs de la capacité de fret d'une compagnie aérienne à des conditions convenues sur un territoire ou une région spécifique, réduisant ainsi les coûts de la compagnie aérienne. Composée de plus de 300 entités réparties dans 80 pays, WFC indique sur son site web que son réseau gère plus de 3 millions de tonnes de capacité par an pour ses compagnies aériennes partenaires.

PAI et Baring Private Equity Asia (BPEA), qui a fusionné en 2022 avec EQT, dont le siège est en Suède, ont racheté le prestataire de services de fret en 2018 pour un montant non divulgué et détiennent chacun 50% du capital.

L'opération s'élevait à plus de 600 millions d'euros, avait rapporté Reuters à l'époque. EQT et PAI ont sondé l'intérêt des acheteurs pour la société en 2021, dans l'espoir d'en tirer plus de 1,5 milliard d'euros (1,73 milliard de dollars), avait rapporté Reuters à l'époque.