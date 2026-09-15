Selon certaines sources, Boeing s'apprêterait à sauver une commande de Turkish Airlines qui avait pris du retard

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(Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 4)

* La commande de 150 MAX retardée par un différend concernant l'entretien des moteurs

* La compagnie aérienne avait menacé de se tourner vers Airbus en l'absence d'accord sur les moteurs

* Le constructeur de moteurs a défendu sa stratégie tarifaire et déploré cette polémique publique

par Tim Hepher

Boeing BA.N est sur le point de finaliser une commande retardée portant sur 150 de ses 737 MAX, après que Turkish Airlines a menacé de se retirer de cet accord très médiatisé en raison d'un différend concernant la maintenance avec le motoriste CFM, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

Ce contrat, qui fait partie d’un ensemble de 225 avions annoncé après la rencontre entre le président turc Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump il y a un an, avait été bloqué par un désaccord concernant la demande de la compagnie aérienne visant à conclure un accord industriel sur la maintenance des moteurs, mais il est désormais de nouveau sur les rails et pourrait être signé la semaine prochaine, ont indiqué trois de ces sources.

Boeing et le motoriste CFM, détenu conjointement par GE Aerospace GE.N et le français Safran SAF.PA , ont refusé de commenter. Turkish Airlines THYAO.IS n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Confrontées à de récentes pénuries dans la chaîne d’approvisionnement et à la hausse des prix des pièces de rechange, les compagnies aériennes négocient de plus en plus souvent des contrats de long terme portant sur des moteurs en même temps qu’elles commandent de nouveaux avions, ce qui ajoute une complexité supplémentaire à ces contrats aéronautiques qui font la une des journaux.

Toute confirmation publique de cette commande permettrait d’éviter un revirement potentiellement embarrassant par rapport à l’annonce faite l’année dernière par la Maison Blanche, l’un des nombreux contrats Boeing associés au président américain, ont déclaré deux de ces sources, sous couvert d’anonymat.

Selon les médias turcs, Trump et Erdogan devraient se rencontrer à nouveau la semaine prochaine, à l’occasion des réunions de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. La Maison Blanche n’a pas immédiatement commenté la question de savoir si les deux dirigeants se rencontreraient.

Au cœur du différend se trouve la question de savoir qui doit assumer la plus grande part de risque concernant le coût des réparations à long terme, ont indiqué des sources du secteur.

UN CENTRE DE MAINTENANCE « DE PREMIER ORDRE »

Turkish Airlines est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, avec une flotte mixte de plus de 400 avions Boeing et Airbus AIR.PA .

Quelques semaines après avoir annoncé l’année dernière un accord plus large avec Boeing, la compagnie a, de manière inattendue, menacé de renoncer aux 150 appareils MAX inclus dans la commande et de se tourner vers Airbus AIR.PA , invoquant un différend avec CFM concernant les prix.

Des sources du secteur ont par la suite indiqué que la compagnie aérienne souhaitait également ouvrir son propre centre de maintenance pour les moteurs équipant le 737 MAX en rejoignant directement le cercle restreint des partenaires de premier rang de CFM, une initiative qui lui permettrait d’accéder plus rapidement aux dernières technologies de réparation.

On ne savait pas immédiatement si les deux parties étaient parvenues à un accord concernant ce centre de maintenance dit « Premier ».

Commentant cette dispute publique inhabituelle en octobre dernier, Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a comparé la menace de la compagnie aérienne d’annuler le contrat à « négocier de nouveaux contrats en public » et a insisté sur le fait que la stratégie tarifaire de GE reflétait la valeur apportée aux clients.

Un haut responsable de Turkish Airlines a déclaré lundi lors d’une conférence du secteur que la compagnie continuait d’étudier la possibilité de passer de nouvelles commandes d’avions afin de soutenir l’expansion rapide de son hub d’Istanbul.

La compagnie étudie des avions régionaux tels que l’Embraer E2 ou l’Airbus A220, tout en comparant également les Boeing 777X et Airbus A350-1000, de taille bien plus importante, a déclaré Okan Bas, vice-président senior chargé des finances, lors de la réunion de l’International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT).

Il n’a pas souhaité s’exprimer sur la commande en suspens de Boeing MAX.