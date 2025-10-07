Selon certaines sources, Boeing devrait obtenir l'accord conditionnel de l'UE pour un contrat de 4,7 milliards de dollars portant sur l'acquisition de Spirit AeroSystems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: La Commission européenne, Boeing et Spirit AeroSystems refusent de commenter; détails.) par Foo Yun Chee

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'approbation de l'UE en matière de concurrence pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, avec des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l'UE qui devraient inclure la vente de certaines des activités de ce dernier, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Boeing a annoncé l'opération en juillet de l'année dernière, dans le but de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après avoir scindé le principal fournisseur des compagnies aériennes.

Les mesures correctives prises par Boeing pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence devraient être celles que les entreprises ont annoncées au moment de l'accord d'acquisition, ont déclaré les personnes en question.

Il s'agit de la vente des activités européennes déficitaires de Spirit à Airbus AIR.PA et de la cession des activités de Spirit à Prestwick, en Écosse, et à Subang, en Malaisie, qui soutiennent les programmes d'Airbus, ainsi que celles de Belfast qui ne soutiennent pas les programmes d'Airbus.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, devrait prendre une décision d'ici le 14 octobre.

Boeing et Spirit AeroSystems se sont refusés à tout commentaire.

L'agence britannique de la concurrence a autorisé l'opération sans conditions en août.

Boeing envisage depuis longtemps de racheter son ancienne filiale, qui, selon les analystes, a eu du mal à prospérer de manière indépendante malgré la diversification de ses activités pour Airbus et d'autres.

La décision d'aller de l'avant survient alors que Boeing tente de résoudre une crise industrielle et d'entreprise tentaculaire qui a englouti l'un des principaux fournisseurs de l'industrie.