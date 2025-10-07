 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,63
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon certaines sources, Boeing devrait obtenir l'accord conditionnel de l'UE pour un contrat de 4,7 milliards de dollars portant sur l'acquisition de Spirit AeroSystems
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: La Commission européenne, Boeing et Spirit AeroSystems refusent de commenter; détails.) par Foo Yun Chee

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'approbation de l'UE en matière de concurrence pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, avec des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l'UE qui devraient inclure la vente de certaines des activités de ce dernier, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Boeing a annoncé l'opération en juillet de l'année dernière, dans le but de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après avoir scindé le principal fournisseur des compagnies aériennes.

Les mesures correctives prises par Boeing pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence devraient être celles que les entreprises ont annoncées au moment de l'accord d'acquisition, ont déclaré les personnes en question.

Il s'agit de la vente des activités européennes déficitaires de Spirit à Airbus AIR.PA et de la cession des activités de Spirit à Prestwick, en Écosse, et à Subang, en Malaisie, qui soutiennent les programmes d'Airbus, ainsi que celles de Belfast qui ne soutiennent pas les programmes d'Airbus.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, devrait prendre une décision d'ici le 14 octobre.

Boeing et Spirit AeroSystems se sont refusés à tout commentaire.

L'agence britannique de la concurrence a autorisé l'opération sans conditions en août.

Boeing envisage depuis longtemps de racheter son ancienne filiale, qui, selon les analystes, a eu du mal à prospérer de manière indépendante malgré la diversification de ses activités pour Airbus et d'autres.

La décision d'aller de l'avant survient alors que Boeing tente de résoudre une crise industrielle et d'entreprise tentaculaire qui a englouti l'un des principaux fournisseurs de l'industrie.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
202,4500 EUR Euronext Paris +0,67%
BOEING CO
219,760 USD NYSE +0,05%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,340 USD NYSE -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank