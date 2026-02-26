Selon certaines sources, Blitzer participe à la guerre des enchères pour les équipes de cricket de l'Indian Premier League

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'IPL suscite l'intérêt des investisseurs

*

Blitzer fait une offre contre le coprésident de Manchester United, Glazer, et d'autres

*

Glazer et Blitzer sont en pourparlers avec des investisseurs et des bailleurs de fonds

*

Les offres finales devraient être présentées à la mi-mars, selon certaines sources

(Ajout de détails au paragraphe 2, Glazer n'ayant pas répondu à la demande de commentaires au paragraphe 7, modifications mineures.) par Amy-Jo Crowley et Vibhuti Sharma

Le milliardaire David Blitzer souhaite prendre une participation majoritaire dans une équipe de cricket de la Premier League indienne et est en pourparlers avec deux franchises, selon deux sources, ce qui relance la guerre des enchères contre le coprésident de Manchester United, Avram Glazer, et les magnats indiens.

Blitzer, basé aux États-Unis, cofondateur de Harris Blitzer Sports & Entertainment et cadre du gestionnaire d'actifs Blackstone Group, procède à une vérification préalable des Royal Challengers Bengaluru et des Rajasthan Royals, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Les discussions évaluent les Royal Challengers Bengaluru, champions de l'IPL l'année dernière, à environ 1,8 milliard de dollars, selon trois sources.

Royal Challengers Bengaluru et Rajasthan Royals se sont refusés à tout commentaire. Blitzer n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une participation dans l'IPL permettrait de diversifier davantage le portefeuille sportif mondial de Blitzer, qui comprend des participations dans les principales ligues sportives professionnelles d'Amérique du Nord. Il possède notamment les Philadelphia 76ers de la NBA et les New Jersey Devils de la NHL.

Glazer, copropriétaire du club de football Manchester United en Premier League et propriétaire des Tampa Bay Buccaneers en NFL, a également soumis des offres initiales pour les deux équipes de l'IPL, selon cinq personnes au fait du dossier.

Les discussions de Glazer ont déjà été rapportées et il n'a pas répondu à une demande de commentaire. Reuters rapporte pour la première fois l'intérêt de Blitzer pour l'IPL.

L'intérêt croissant pour les franchises de l'IPL s'explique par l'augmentation des revenus des équipes et par la valorisation record de la ligue Twenty20, que la banque d'investissement Houlihan Lokey a estimée à 18,5 milliards de dollars l'année dernière.

Les investisseurs mondiaux KKR et Blackstone sont parmi les autres concurrents pour une participation; KKR évalue les deux équipes, tandis que Blackstone a manifesté son intérêt pour les Royal Challengers Bengaluru, a rapporté Reuters la semaine dernière .

NÉGOCIATIONS EN COURS POUR LA FORMATION DE CONSORTIUMS

La branche indienne du géant britannique des boissons Diageo

DGE.L a lancé en novembre un examen stratégique de sa participation à 100 % dans la franchise de Bengaluru, qualifiant l'équipe de "non essentielle" à son activité principale dans le domaine de l'alcool. Les Rajasthan Royals sont détenus majoritairement par Manoj Badale, un investisseur en capital-risque basé à Londres.

Diageo s'est refusé à tout commentaire, tandis que Badale n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le bureau familial de Blitzer, BOLT Ventures, a entamé le deuxième cycle de négociations pour les deux équipes de l'IPL, et mène un "travail sérieux" alors qu'il réfléchit à une acquisition pour l'une ou l'autre des franchises, a déclaré une personne proche des négociations.

Glazer et Blitzer sont tous deux en pourparlers avec des investisseurs et des bailleurs de fonds pour former des consortiums afin d'obtenir une participation majoritaire dans l'une des deux équipes, ont ajouté quatre personnes, sans nommer les autres parties.

DES MAGNATS INDIENS ÉGALEMENT INTÉRESSÉS

La date limite pour les offres finales est fixée à la mi-mars, selon les sources. La prochaine saison de l'IPL débutera le 26 mars et comprendra 84 matches joués dans la nation passionnée de cricket pendant deux mois.

Toute transaction doit être approuvée par le Board of Control for Cricket in India, l'instance de contrôle du cricket la plus riche du monde.

Le Raine Group conseille les Rajasthan Royals; Citigroup gère le processus pour les Royal Challengers Bengaluru. Raine Group et Citigroup se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Les Royal Challengers Bengaluru ont déclaré un revenu de 56 millions de dollars pour 2024-25, soit une augmentation de 73 % sur une période de trois ans. Les Rajasthan Royals ont enregistré un bond de 136 % de leurs revenus sur la même période.

Adar Poonawalla, directeur général du fabricant de vaccins Serum Institute of India, a déclaré qu'il ferait une "offre forte et compétitive " pour les Royal Challengers Bengaluru dans le cadre de cette guerre d'enchères qui s'étend sur tout le continent.

Le milliardaire indien et président du Manipal Education and Medical Group, Ranjan Pai, est également intéressé par une participation dans l'équipe de Bengaluru, selon deux sources au fait du dossier.

Pai n'a pas répondu à une demande de commentaire.