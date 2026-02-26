Les raisons de l'absence de Nicolas Pépé à la CAN 2026

L’heure de la vérité. Dans une interview accordée au journaliste ivoirien Malick Traoré mercredi, Nicolas Pépé est revenu sur les raisons qui l’ont privé de la dernière CAN . Absent de la liste ivoirienne pour des raisons extra-sportives, l’attaquant de Villarreal a dénoncé le racisme subi après ses propos dans la vidéo du youtubeur Just Riadh.

Une triple peine

Dans la vidéo incriminée, l’ancien lillois avait tenu des propos moqueurs à l’encontre de la sélection marocaine : « Attention les Marocains. Ils ont combien d’étoiles (de CAN remportées) ? Ils n’en ont plus gagné depuis 1818. En tout cas, même mon daron n’était pas né. » Une sortie qui lui avait valu une vague de haine sur laquelle est revenue le joueur : « Je me suis dit »demain ce sera fini ». Mais au final, ça a duré, ça a pris des proportions et c’est rentré dans l’extrême » . Pépé a finalement publié un message d’excuses peu de temps après sous pression de la fédération ivoirienne : « Pour dire la vérité, je l’ai fait à contrecœur, parce que je reçois des insultes et je dois m’excuser ? » L’attaquant de 30 ans est même allé plus loin : « J e subis des insultes racistes, je ne fais pas la CAN et la fédération ne prend pas ma défense (…) La Liga prend ta défense, les gens prennent ta défense mais pas ton pays. Le communiqué est venu trop tard, le mal est déjà fait. J’aurais préféré qu’ils le fassent avant. C’est comme si on t’écrase, et qu’on t’écrase encore plus avec ce message en retard ». …

LB pour SOFOOT.com